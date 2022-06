Një kohë ndryshimesh të mëdha: 9 mësime të jetës që do të mësoni në të njëzetat tuaja

Nuk thuhet kot se të njëzetat janë një kohë e tundimeve më të mëdha, por edhe një ndryshim në jetë.

Kjo është periudha në të cilën më në fund po bëjmë kalimin nga adoleshent në të rritur.

Dhe kjo do të thotë shumë detyrime dhe shpesh përballje të pakëndshme me realitetin.

Ka disa mësime të jetës që të gjithë i mësojnë gjatë kësaj periudhe të jetës së tyre.

1. Njerëzit nuk janë gjithmonë ashtu siç keni menduar se janë

Idhujt dhe njerëzit që ishin pranë jush mund të shfaqen tani në një këndvështrim tjetër, kur nuk jeni më fëmijë të mbrojtur. Ndonjëherë dikush që e konsideronit shumë të besueshëm do t’ju kthejë shpinën dhe ju do të afroheni me njerëz që nuk i konsideronit të afërt. Gjithashtu, provoni punët dhe aktivitetet që mendonit se nuk ishin për ju dhe zbuloni pasionet tuaja të reja, shkruan albeu.com.

2. Ju duhet më shumë kohë për të kapërcyer dikë

Ndonjëherë harrojmë se përballja me dhimbjen nuk është një proces linear dhe se ditët më të mira e më të këqija janë një pjesë krejtësisht normale e procesit në të cilin përpiqesh të kapërcesh dikë.

Jemi kaq të fokusuar në të, saqë duam të ndihemi më mirë menjëherë dhe duam që dhimbja të largohet tani, por duhet shumë durim. Shumë prej nesh kanë mësuar shumë sjellje nga të cilat e kemi mbrojtur veten pasi jemi lënduar, kështu që duhet kohë për ta ndryshuar atë sjellje dhe për t’u përqëndruar në përparimin tonë.

3. Ju mund të gjeni familjen jashtë familjes

Edhe pse familja është shumë e rëndësishme, në kohën e rritjes dhe jetesës së pavarur, lumturia është kur gjen familjen, miqtë dhe një partner. Është e rëndësishme të vendosni kufij dhe t’i respektoni ato, si dhe t’u kushtoni energji dhe vëmendje atyre që ju bëjnë vërtet të lumtur, edhe pse mund të mos keni lidhje gjaku me ta.

4. Nuk duhet ta krahasoni veten me askënd

Edhe pse ky rregull është i njohur për të gjithë, në të njëzetat, pas periudhës së shkollimit, vjen një periudhë kur më në fund mund të heqim qafe krahasimet me të tjerët dhe ta pranojmë veten ashtu siç jemi.

Unë jam i shkëlqyer, e dua veten dhe kam ditë të këqija. Unë jam kjo që jam dhe nuk ka njeri tjetër si unë, ndaj të krahasosh veten me dikë tjetër është humbje kohe, shkruan albeu.com.

5. Nuk do të dini gjithmonë “çfarë” dhe “si”

Ju duhet të zgjidhni një karrierë shumë të re dhe në ato vite ju duket se jeta juaj në të njëzetat do të jetë e organizuar në mënyrë perfekte. Dhe kur të gjendeni në një periudhë jete të organizuar, do të kuptoni se një gjë e tillë nuk ekziston, por edhe se të gjithë bashkëmoshatarët tuaj janë në të njëjtën situatë, ndaj nuk duhet të shqetësoheni, shkruan albeu.com.

6. Është e lavdërueshme të kërkosh ndihmë

Ndërsa është e zakonshme të ndihesh si barrë kur dëshiron të kërkosh ndihmë, është një ndjenjë që duhet ta heqësh qafe. Mendoni për faktin se ju dëshironi të jeni mbështetës për të dashurit tuaj, ashtu si ata duan të jenë tuajit. Është e rëndësishme të krijoni një grup njerëzish të cilëve u besoni dhe të cilëve mund t’u drejtoheni, në mënyrë që të keni rrethin tuaj të mbështetjes.

7. Askush nuk ju dënon aq sa mendoni

Kjo është koha kur ndaloni së ngarkuari me gjëra të vogla që ishin vendimtare gjatë ditëve të shkollës, si p.sh. një puçërr e re dhe të ngjashme. Njerëzit janë të përqendruar te vetja – është koha të relaksoheni dhe të mos e ngarkoni veten.

8. Mund të bëheni një person krejtësisht tjetër dhe kjo është mirë.

Gjatë gjithë ndryshimeve që kalon një person në të njëzetat, është normale të ndryshojë dhe të pranojë zakone dhe sjellje të reja të jetës. Puna, jeta e pavarur dhe marrëdhëniet e reja me siguri do t’ju ndryshojnë, kështu që do të mahniteni kur të shihni foto të vjetra ose të kujtoni sjelljen tuaj të mëparshme.

9. 30 nuk është i vjetër

Kur ishe adoleshent, të tridhjetat dukeshin si vite serioze, në të cilat ke karrierë dhe familje dhe ndihesh i rritur. Nuk është kështu, të tridhjetat janë ende vite zbulimi dhe mësimi dhe në asnjë mënyrë nuk mund të karakterizohen si “të vjetra”. /albeu.com/