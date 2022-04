Një javë e vështirë ju pret, Horoskopi 25 prill-1 maj 2022

Dashi-Një fazë shërimi po hapet për ju që do të zgjasë disa ditë. Muaji prill nuk filloi në mënyrën më të mirë, por nën flamurin e nervozizmit që gjithashtu kompromenton marrëdhëniet me të tjerët. Kini kujdes nga polemikat në dashuri sepse ato mund të krijojnë fraktura serioze.

Demi-Nëse keni pasur probleme do të duhet të përpiqeni t’i kapërceni ato dhe nëse dikush duhet t’ju japë përgjigje ata do të bëjnë gjithçka për të shmangur dhënien e juve dhe kjo mund t’ju bëjë shumë nervozë. Ju animon dëshira për liri dhe sot ndoshta do të jeni të detyruar të diskutoni sidomos me personin që keni në krah.

Binjakët-Jo të gjitha problemet mund të zgjidhen me një shkop magjik por mund të krijohen kushtet për emocione pozitive dhe mbi të gjitha për takime të këndshme. Ajo që mbeti në ekuilibër tani mund të dalë e favorshme. Këshilla është që të mos izoloheni dhe të kërkoni më shumë kontakte me të tjerët.

Gaforrja-Ju jeni ndër ata që përjetojnë fizikisht tensione negative dhe për këtë arsye, pengesat e ditëve të fundit, mund t’ju kenë shkaktuar shqetësime psikosomatike. Kini kujdes gjithashtu nga shpërqendrimet e vogla.

Luani-Në këtë fazë jeni më pak të hapur për intervista dhe marrëdhënie shoqërore dhe kjo mund t’ju shkaktojë tensione të vogla. Duhet të jeni të kujdesshëm në marrëdhëniet me të tjerët: është më mirë të distancoheni nga ata që mund t’ju ​​bëjnë të nervozoheni.

Virgjëresha-Ata që kanë biznesin e tyre do të jenë në gjendje të pohojnë arsyet e tyre, por disa sëmundje fizike mund të komplikojnë rrugën tuaj. Shmangni rrahjet rreth shkurretit nëse duhet të bëni zgjedhje të rëndësishme. Në dashuri, dikush do të tregojë më pak i sigurt ose mund të zgjasë kohën në krahasim me një premtim që ju ka bërë.

Peshorja-Nëse jeni duke jetuar një histori të re ose nëse jeni shumë afër partnerit tuaj dhe keni vërejtur se dikush e ka ngritur shumë zërin, duhet të përfitoni nga kjo e diel për të qetësuar shpirtrat. Bëni kujdes në punë nëse ka pasur ditë të rënda, sot përpiquni të pajtoheni me mjedisin përreth.

Akrepi-Kjo javë do të jetë negative por nuk do lërë shumë pasoja sepse Jupiteri në shenjë ju jep forcë. Ata që kanë biznesin e tyre këto ditë janë duke punuar në një projekt që mund të jetë shumë i suksesshëm. Kini kujdes të mos e teproni dhe të mos bëni zgjedhje në marrëdhëniet shoqërore.

Shigjetari-Ata që duhet të përballen me një provim ose duhet të përballen me një intervistë për punë mund të marrin shumë kënaqësi. E diela është gjithashtu e rëndësishme për ndjenjat por ki kujdes që të mos bësh zgjedhje ekzuberante ose instiktive.

Bricjapi-Nuk është e lehtë të kapërceni ndryshimet e mëdha që po ndikojnë në jetën tuaj në këtë moment delikat. Nëse për shumë vite keni qenë pranë një personi që pothuajse ju fshihet, tani dashuria është përsëri në plan të parë, ose sepse ky person nuk është më atje ose sepse për arsye të ndryshme ju jeni të detyruar të duhet të merrni përsëri frenat e jeta.

Ujori-Në marrëdhëniet në çift keni vuajtur pak nga konkurrenca me partnerin tuaj sesa nga bashkëpunimi, por tani gjërat po ndryshojnë. Hëna është gjithashtu në shenjë për ndryshime epokale që mund të jenë zhvendosje ose ndryshime ekzistenciale. Ju mund të riktheheni në lojë edhe në dashuri, por në punë shmangni lënien e caktuar për të pasigurtën.

Peshqit-Pjesa qendrore e javës ishte pak e rëndë, kështu që tani duhet të përpiqemi të jemi të qetë dhe të qetë. Ju gjithashtu do të shëroheni pjesërisht në dashuri, por puna ka marrë përsipër në këtë fazë dhe për këtë arsye keni lënë pas dore partnerin tuaj. Nëse janë bërë gabime, duhet ta fajësoni veten.