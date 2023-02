Ngjyra juaj e preferuar fsheh frikën tuaj më të madhe

Secili prej nesh përmban ngjyra të fshehura brenda nesh që shprehin dhembshurinë, qetësinë, drejtësinë, mirësinë, faljen, lakminë, epshin, zemërimin, egoizmin dhe dështimin. Ajo që fshihni me kujdes pasqyrohet në ngjyrat që ju rrethojnë dhe zgjidhni, dhe ato mund të zbulojnë shumë për karakterin tuaj.

Pra, përmes ngjyrës suaj të preferuar, e cila tregon pikat tuaja të forta dhe të dobëta, ju mund të zbuloni edhe frikën tuaj të fshehur.

Lexoni se çfarë tregon secila më poshtë:

E zeza – Keni frikë se nuk do t’i arrini qëllimet tuaja

Nëse e zgjidhni shpesh ngjyrën e zezë, keni plane të mëdha për të ardhmen dhe frika juaj më e madhe është se mund të mos i realizoni ato. Edhe nëse dukeni si një person shumë i sigurt, ju e humbni lehtësisht durimin kur një nga qëllimet tuaja devijon nga rruga e tij.

Blu – Keni frikë nga mungesa e qetësisë

Nëse jeni një nga ata persona që ju pëlqen ngjyra blu, është fakt që jeni shumë i bazuar dhe i qetë. Çfarëdo që të ndodhë me ju, ju besoni se rrota do të rrotullohet, sepse e dini që edhe diçka e keqe ndodh për një arsye. Ju jeni një person tepër i ekuilibruar dhe rrallë shkoni në ekstreme, duke u shqetësuar vetëm kur qetësia juaj prishet.

Kafeja – Keni frikë nga e papritura

Nëse ju pëlqen kafeja, kërkoni stabilitet. Ju pëlqen të planifikoni çdo detaj të ditës tuaj dhe nëse diçka nuk shkon sipas planit tuaj, ju kap paniku. Arsyeja është se ju jeni një nga ata njerëz që përpiqen të krijojnë një rend të rreptë dhe të parashikueshëm në jetën e tyre.

E gjelbër – Nuk dëshironi që të tjerët t’ju shqetësojnë me problemet e tyre

Nëse preferenca juaj e ngjyrës është jeshile, ju jeni padyshim një tip artistik dhe i pëlqyer lehtësisht nga të tjerët. Por çështja është se keni frikë se mos të tjerët do t’ju ngarkojnë me problemet e tyre. Megjithatë, ju tërheqni lehtësisht vëmendjen dhe nuk mbani mëri për një kohë të gjatë.

Gri – Keni frikë nga konfliktet

Nëse jeni një nga ata që zgjidhni ngjyrën gri si ngjyrën tuaj të preferuar, jeni shumë të pavendosur dhe ende përpiqeni ta kuptoni vetë. Keni frikë nga konfliktet dhe polemikat, ndaj përpiqeni t’i shmangni ato me çdo kusht, madje shpesh herë duke u përpjekur të bëni veten të padukshëm. Kujdes, sepse mund të ndikoheni lehtësisht edhe nga fjala më e vogël.

Portokallia – Keni frikë se nuk mund të merrni kontrollin e jetës suaj

Ngjyra portokalli zgjidhet nga njerëz që janë përgjithësisht impulsivë dhe miqësorë. Frika juaj më e madhe është se ju thjesht do të shkoni me rrjedhën dhe nuk do të jeni në gjendje të merrni kontrollin e jetës suaj. Por është fakt që ju vetë nuk përpiqeni të ndryshoni asgjë apo askënd, pasi i pranoni pikërisht ashtu siç janë.

Rozë – Ju shqetësoheni sa herë që ëndrrat tuaja nuk realizohen

Roza është një nga ngjyrat e preferuara mes njerëzve të dashur dhe të butë. Nëse është një nga ngjyrat tuaja të preferuara, kjo tregon se frika juaj më e madhe është shqetësimi që ndjeni sa herë që një ëndërr apo një dëshirë e juaja e kahershme nuk ka zhvillimin që dëshironi. Ju dëshironi dëshpërimisht të arrini gjithçka që keni vendosur.

Vjollca – Ju shqetësoheni sa herë që dikush nuk pajtohet me ju

Ju jeni një nga ata tipa njerëzish që jeni intelektualë dhe shpesh keni një karrierë të lakmueshme. Si një “mik” i vjollcës, megjithatë, ju shqetësoheni jashtëzakonisht shumë sa herë që dikush kundërshton pikëpamjet tuaja. Ju ndesheni si një person shumë miqësor edhe në një debat, por në realitet jeni mjaft të shqetësuar.

E kuqe – Keni frikë nga mungesa e vëmendjes

E kuqja është ngjyra e fuqisë dhe suksesit. Nëse është zgjedhja juaj, zakonisht jeni shumë ambicioz dhe përpiqeni për një vend në krye. Megjithatë, frika juaj më e madhe nuk është dështimi, por mungesa e vëmendjes. Do të kënaqeni kur të tjerët ju admirojnë për arritjet tuaja dhe do të ndiheni vërtet të realizuar kur dikush u kushton vëmendje atyre.

E bardha – Keni frikë nga kritika

Nëse jeni një nga ata që ju pëlqen ngjyra e bardhë, keni një nevojë të fortë për t’u shprehur. Megjithatë, edhe ju e keni të vështirë të pranoni mendimet e të tjerëve dhe keni frikë nga kritikat e tyre. Prakticiteti shpesh mungon në idetë tuaja dhe kjo vërehet lehtësisht nga të gjithë të tjerët, përveç vetes.

E verdha – Keni frikë se nuk e keni nën kontroll jetën tuaj

Nëse ju pëlqen e verdha, jeni tepër optimistë dhe definitivisht nuk e merrni shumë seriozisht gjithçka që ju ndodh. Përkundër kësaj, frika juaj më e madhe dhe më e thellë nuk është të kontrolloni jetën tuaj, por të jeni plotësisht në mëshirë të ngjarjeve dhe situatave.