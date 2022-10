Nga sot deri në fund të vitit, astrologia e famshme tregon DATËN ME FAT për secilën shenjë Horoskopi

Gjatë muajve të ardhshëm, një grup planetësh përfundojnë ciklet e tyre retrograde, duke vendosur drejtpërdrejt dhe duke simbolizuar një kthim në lëvizjen përpara për të gjithë ne, thotë astrologja Stephanie Gailing, autore e Udhëzuesit të plotë për të jetuar pranë Hënës. Këto ndërrime, së bashku me disa kalime të tjera të rastësishme astrologjike, do të luajnë një rol në përcaktimin e ditës më të mirë të vjeshtës, astrologjikisht, për çdo shenjë të zodiakut.

Dita më e mirë e kësaj vjeshte, astrologjikisht, për çdo shenjë të zodiakut:

Dashi

Dita më e mirë: 23 dhjetor

Mund të jetë në fund të vjeshtës (në rregull, disa ditë pas dimrit), por kjo ditë ia vlen të theksohet për Dashin, sepse sjell energji të fuqishme shëruese të destinuara për të ngritur atmosferën e sezonit të festave të kësaj shenje. Chiron, një asteroid i ngjashëm me planetin, i njohur si “shëruesi i plagosur”, i jep fund retrogradit të tij prej muajsh në shenjën tuaj, duke u rikthyer në lëvizjen përpara dhe “duke ju dhënë përparime të mundshme në të kuptuarit se çfarë po ju pengon të shfaqeni si një agjent i fuqishëm në jetën tuaj”, thotë Gailing. Ju gjithashtu mund të zbuloni një metodë të re të vetë-kujdesit ose shërimit rreth kësaj kohe – ndoshta një që ju mbështet ju dhe të tjerët në sferën tuaj, shton ajo.

Demi

Dita më e mirë: 15 nëntor

Pika juaj kryesore e vjeshtës vjen në formën e njerëzve që doni – dhe shumë mundësi për të qenë në një komunikim të shkëlqyeshëm me ta. Sundimtari juaj planetar, Afërdita e orientuar nga vlerat, formon një tribunë mbështetëse me Jupiterin e mirë dhe të dy planetët prekin shtëpitë tuaja të marrëdhënies; Venusi në shtëpinë tuaj të shtatë të partneritetit dhe Jupiteri në shtëpinë tuaj të 11-të të miqësisë. Ju mund të ndjeni një dëshirë të fortë për t’u mbledhur me ata që janë më të rëndësishëm për ju, ndoshta duke organizuar një takim miqsh dhe një takim romantik, thotë Gailing. Gjithashtu, shton ajo, mos u habitni nëse një mik apo koleg ju prezanton me një komunitet apo kolektiv të ri, misioni i të cilit përputhet me vlerat tuaja.

Binjakët

Dita më e mirë: 6 tetor

Prisni qartësi mendore që të mbërrijë në këtë ditë, Binjakët. Sundimtari juaj planetar, Mërkuri i orientuar nga intelekti, formon një treshe rrjedhëse me Plutonin e thellë, psikik, ndërsa aktivizon shtëpinë tuaj të katërt të shtëpisë dhe rrënjëve familjare. Për të mos përmendur, Mërkuri gjithashtu do t’i ketë dhënë fund kohët e fundit retrograde, kështu që mesazhet e tij ndihen të drejtpërdrejta dhe të qarta: “Ju mund ta gjeni veten duke pasur një vetëdije më të madhe se si sistemi juaj i familjes ndikoi pikëpamjet tuaja ndaj çështjeve të parave,” thotë Gailing. “Kjo mund të shfaqet në një fitim të papritur, qoftë për të ardhmen apo momentin aktual.”

Gaforrja

Dita më e mirë: 23 nëntor

E mbani mend ditën ekstra pozitive të lartpërmendur kur Jupiteri përfundon retrogradën e tij dhe ka një hënë të re në Shigjetar? Epo, ajo ditë do t’ju sjellë një dozë të veçantë fati, Gaforre. Kur Jupiteri të shkojë drejtpërdrejt, ai do të prekë shtëpinë tuaj të nëntë të eksplorimit, spiritualitetit dhe të kuptuarit ndërkulturor, duke ju shtyrë të “zgjeroni përkufizimin tuaj të asaj që është e mundur dhe të vendosni synimet tuaja për qëllime të reja”, thotë Gailing. “Bisedat me anëtarët e familjes rreth kësaj kohe – ndoshta në mbledhjen e Ditës së Falënderimeve ose të Miqve të ditës tjetër – mund të jenë zbuluese, duke çuar në përparime që ju ndihmojnë të shihni se si mund të jeni në shërbim të kuptimshëm për të tjerët.”

Luani

Dita më e mirë: 22 tetor

Ti zakonisht lulëzon në një mjedis shoqëror, Luan. Por, në këtë ditë, ju mund të prisni të jeni një magnet i plotë për adhurimin e njerëzve të tjerë, thotë Gailing. Sunduesi juaj planetar, dielli, takohet me Venusin e orientuar nga dashuria në shtëpinë tuaj të tretë të komunikimit dhe edukimit, duke i dhënë një atmosferë të dashur dhe mbështetëse ditën. “Aktivitetet që zgjerojnë bazën tuaj të njohurive – si të shkoni në një muze ose të ndiqni një lexim poezie, për shembull – jo vetëm që mund të pasurojnë mendjen tuaj, por gjithashtu mund t’ju ndihmojnë të zhvilloni më tej marrëdhënie të rëndësishme,” thotë Gailing.

Virgjëresha

Dita më e mirë: 2 tetor

Me fillimin e muajit tetor, ju mund ta gjeni veten në elementin tuaj, Virgjëresha. Kjo sepse sundimtari juaj planetar, Mërkuri komunikues, zhvendoset nga retrograde dhe e bën këtë në shenjën tuaj, duke ju dhënë një dozë qartësie dhe besimi në vendimmarrje. “Gjatë muajit të kaluar, mund të keni ndjerë se po ndodhnin vonesa dhe keqkomunikime, por i gjithë rishikimi dhe rivlerësimi që keni bërë tani kontribuon në një nivel më të madh të të kuptuarit,” thotë Gailing. “Njerëzit madje mund t’ju kërkojnë këshilla dhe këshilla.”

Peshorja

Dita më e mirë: 22 tetor

Ashtu si Luani, ju do të ndiheni pozitivisht rrezatues më 22 tetor, falë lidhjes së diellit dhe sundimtarit tuaj planetar, Venusit të orientuar nga dashuria. Dhe fakti që ky takim ndodh në shenjën tuaj e bën gjithçka edhe më të veçantë, thotë Gailing. “Prisni që gjërat në jetën tuaj të mbushen me rrjedhë dhe ndjenja të hirit shtesë”, thotë ajo. “Rrethoni veten me art, bëni plane sociale ose planifikoni një mbrëmje romantike – dashuria dhe bukuria janë në yjet për ju sot.”

Akrepi

Dita më e mirë: 8 tetor

Emocionet dhe intuita juaj mund të ndihen veçanërisht të forta në këtë ditë, Akrepi, si sundimtari juaj planetar i ditëve moderne, Plutoni transformues, i jep fund retrogradit të tij dhe i kthehet lëvizjes përpara. “Nëse keni pritur të transformoni një element të jetës ose psikikës tuaj në një nivel më të thellë, mund të ndiheni më të fuqizuar për ta bërë këtë në këtë ditë,” thotë Gailing. Dhe të tjerët mund të jenë në gjendje ta ndiejnë atë fuqi gjithashtu: “Ju mund të zbuloni se njerëzit ju drejtohen për ndihmë për të lundruar në kompleksitetin emocional të situatave nëpër të cilat ata po kalojnë,” shton ajo.

Shigjetari

Dita më e mirë: 23 nëntor

Ju nuk mund të habiteni kur mësoni se dita juaj më e mirë është, në fakt, kthimi i sipërpërmendur i sundimtarit tuaj planetar, Jupiterit me fat, në orbitën e tij përpara, së bashku me hënën e re në shenjën tuaj. “Fakti që të dyja ndodhin në të njëjtën ditë mund të sjellë ndryshime të mëdha pozitive për ju”, thotë Gailing. Në veçanti, prisni zbulime në frontin e shtëpisë, pasi Jupiteri aktivizon shtëpinë tuaj të katërt të rrënjëve familjare ndërsa ndryshon drejtimin. “Nëse ka pasur ndonjë situatë me familjen që është ndjerë sikur kanë qenë në pritje, kjo do të ndryshojë,” thotë Gailing. Por edhe përtej kësaj, kjo ditë sjell atmosferë “viti i ri, ju i ri” në fillim të sezonit tuaj: “Patjetër vendosni një synim të hënës së re, pasi horizonti për të cilin po synoni mund të duket më i qartë se kurrë,” thotë ajo.

Bricjapi

Dita më e mirë: 23 tetor

Pavarësisht nëse e keni riorganizuar buxhetin tuaj përpara festave, duke kursyer për një shpenzim të madh ose thjesht e keni vrarë plotësisht atë në punë, këmbëngulja dhe qëndrueshmëria juaj do të shpërblehen, Bricjap. (Bonusi i pushimeve, dikush?) Sundimtari juaj planetar, Saturni, i jep fund retrogradit në këtë ditë, duke nxjerrë në pah shtëpinë tuaj të dytë të burimeve personale dhe financave. “Qartësia rreth parave ka rëndësi – nëse kjo është se si të fitoni më shumë apo të shpenzoni më pak – do të jetë gjithashtu e bollshme,” thotë Gailing. “Përveç kësaj, kjo është një ditë për të vlerësuar aftësitë dhe talentet tuaja, ndoshta duke eksploruar mënyra për t’i zhvilluar ato më tej.”

Ujori

Dita më e mirë: 23 tetor

Ashtu si Bricjapi, dita juaj me fat vjen kur Saturni shkon drejtpërsëdrejti – por në rastin tuaj, kjo ndodh në shenjën tuaj, e cila e rrit shtëpinë tuaj të parë të identitetit dhe vetvetes. E gjithë kjo do të thotë, kjo është një ditë për të bërë hapa përpara në çdo punë të rëndësishme ose projekte personale. “Gjatë muajve të fundit, mund të të jetë dukur sikur po ecje nëpër një vazo melasë, të paaftë për të mbledhur shumë vrull,” thotë Gailing. “Por tani, kjo ndryshon dhe ju ndjeni se gjërat që ju kanë penguar – qofshin qëndrimi juaj apo kufizimet e imponuara nga të tjerët – fillojnë të shkrihen.” Kjo do t’ju lërë me vendosmëri më të madhe për t’i bërë qëllimet tuaja realitet.

Peshqit

Dita më e mirë: 3 dhjetor

Sinqerisht, i gjithë ky sezon festash është koha juaj për të shkëlqyer, Peshqit, me Jupiterin (sundimtarin tuaj tradicional planetar) që është kthyer direkt në 23 nëntor dhe tani, Neptuni (sundimtari juaj planetar i ditëve tona) kthehet direkt më 3 dhjetor – të dy edhe në shenjën tuaj. Dhe ky është vetëm i nivelit të kursit për vitin yjor që ka të ngjarë të keni kaluar. "Ju mund të zbuloni se aftësitë tuaja perceptuese janë në zjarr dhe ju jeni në gjendje t'i kapni gjërat më lehtë se të tjerët në orbitën tuaj," thotë Gailing. Ju jeni gjithashtu në gjendje të futeni në një pus më të thellë të ndjeshmërisë dhe dhembshurisë, shton ajo: "Gëzojeni ëmbëlsinë dhe magjinë dhe lëreni veten të ndiqni rrjedhën".