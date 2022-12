Nga kokoshkat tek çokollata, këto janë ushqimet që ju ndihmojnë të humbni peshë

Kur mbajmë dietë, përpiqemi të shmangim disa ushqime “të këqija” që ekzistojnë, duke besuar se kështu do të humbim peshë më lehtë. Në fakt, ne mund t’i konsumojmë në mënyrë që të kontribuojnë në një dietë të ekuilibruar.

Le të shohim se cilat janë ushqimet që shmangim (gabimisht) kur ushqehemi shëndetshëm:

Vezë

Është shumë ushqyes, ndërkohë që me të drejtë zë kryesimin e ndoshta ushqimit më të diskutueshëm. Hulumtimet e fundit tregojnë se një vezë në ditë është e sigurt dhe ushqyese, dhe konsumimi i saj çdo ditë mund të rrisë humbjen e peshës. Kjo është për shkak të përmbajtjes së shtuar të proteinave në vezë, e cila shkakton një ndjenjë të fortë të ngopjes. Në fakt, një mëngjes me bazë vezësh e vonon urinë më shumë sesa një mëngjes me bazë miell.