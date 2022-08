Nga koka te këmbët, 5 gabimet “e tmerrshme” që ju bëjnë të dukeni më të shëndoshë dhe më të vjetër

Kemi parë shpesh femra që rijnë me orë të tëra para garderobës duke menduar se çfarë do veshin, dhe zakonisht veshin rroba që atyre ju duken mirë ndërsa personave të tjerë ju duket skandaloze.

Shumë nga rrobat tuaja mund t’ju bëjnë të dukeni më të shëndosha dhe më të mëdha në moshë.

Pra, në qoftë se ju nuk dëshironi të dukeni më të vjetra apo më të trasha nuk duhet të bëni këto 5 gabime:

1. Veshja e ngjyrës së zezë

Pra, kur kaloni të 40-at tiparet e plakjes fillojnë të shfaqen. Ashtu si ngjyra e zezë pa dyshim ju bën të duket bukur. Por, kur e kombinoni të zezën me të zezë do ju nxjerrë në pah rrudhat tuaja. Kështu që të zezën kombinoheni me një ngjyrë tjetër të ndritshme.

2. Mos vishni masa më të mëdha sesa numri juaj

Shumë herë ne fillojmë të shtojmë peshë gjatë pushimeve dhe pastaj zgjedhim rroba që janë shumë të mëdha për ne. Por, ju nuk e dini se fshehja e një pjesë të trupit tuaj do të japë një vështrim shumë yndyror, ku do dukeni akoma dhe më të shëndosha.

Duhet që të zgjidhni rroba që janë të mira dhe të përshtatshme për ju.

3. Këpucë që nuk përshtaten për moshën dhe këmbën tuaj

Këpucët luajnë faktorin më kritik në veshjen. Pra, është më e mençur të marrësh atë këpucë që përputhet me moshën tonë, peshën dhe rrobat tona.

4. Vendosja e syzeve të gabuara

Kur shkoni të blini syze mos merrni ato që ju pëlqejnë, por provoni disa duke parë dhe se cilat do shkojnë me fytyrën dhe lëkurën e trupit tuaj.

5. Veshja e rrobave sipas moshës

Veshjet janë të ndryshe për femrat e reja dhe ndryshe për mamatë apo gjyshet tona. Kur shkoni të blini rroba shikoni se cili artikull përshtatet për ju, se cila ngjyra apo se cili stil është për ju.