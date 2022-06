Nëse vuani nga këto 3 probleme shmangni një banjë të nxehtë

Një dush i ngrohtë në fund të një dite të vështirë pune është një kënaqësi e vërtetë. Megjithatë, njerëzit me probleme të caktuara shëndetësore duhet të shmangin larjen në vaskë, thonë ekspertët. Në këto tre raste, nuk duhet të ndërmerrni rreziqe të panevojshme, shkruan albeu.com.

1. Nëse vuani nga çrregullime kardiovaskulare

Një banjë e mbinxehur nuk është e mirë për njerëzit që vuajnë nga presioni i lartë i gjakut, sëmundjet e zemrës dhe çrregullimet e koagulimit, për shkak të zgjerimit të enëve të gjakut. Shkakton rritje të numrit të rrahjeve të zemrës dhe frymëmarrjes, gjë që ul nivelin e oksigjenit. Si rezultat, marramendja apo edhe humbja e vetëdijes mund të ndodhë kur dilni nga vaska.

Gjithashtu, personat që vuajnë nga presioni i ulët i gjakut nuk duhet të qëndrojnë më gjatë në një banjë të ngrohtë sepse uji i ngrohtë zgjeron enët e gjakut, gjë që mund të shkaktojë marramendje.

2. Nëse keni sëmundje të lëkurës ose lëkura juaj është jashtëzakonisht e thatë

Njerëzit me lëkurë të thatë nuk duhet të shfrytëzojnë rastin të shtrihen në një vaskë plot me ujë të nxehtë . Një banjë e tillë do të përkeqësojë gjendjen e lëkurës, sepse uji i ngrohtë largon lipidet nga sipërfaqja e saj, duke dobësuar shtresën mbrojtëse të strukturave më të thella.

Si rezultat, lëkura ndalon të mbrohet në mënyrë efektive nga ndikimi i faktorëve të jashtëm të dëmshëm. Si rezultat, acarohet, qërohet më shumë, skuqet dhe kruhet.

Gjithashtu, personat që kanë sëmundje të lëkurës si Rosacea, nuk duhet të lahen me ujë shumë të nxehtë sepse mund të shkaktojë probleme shtesë të lëkurës, shkruan albeu.com.

3. Nëse jeni me menstruacione

Koha e menstruacioneve nuk është gjithashtu e përshtatshme për banjot e nxehta. Temperatura e lartë shkakton zgjerimin e enëve të gjakut, gjë që shkakton rritjen e gjakderdhjes dhe ndjenjën e dobësisë. Për këtë arsye, është më e sigurt të shmanget në ditët e para të menstruacioneve.

Në rastet e mësipërme, duhet të kufizoni rrezikun dhe të përdorni jo një banjë të nxehtë, por thjesht një banjë të ngrohtë të këndshme, dhe kjo do t’ju lejojë të relaksoheni pa rrezikuar shëndetin tuaj. /albeu.com/