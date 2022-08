Nëse partneri/a juaj po çmendet nga xhelozia, me siguri i përket kësaj shenje horoskopi

Duket se shenjat e mëposhtme kanë prirje drejt xhelozisë dhe jo vetëm në aspektin emocional, por në përgjithësi. Edhe kjo ndjenjë mund të jetë normale deri në një farë mase, por kjo katërshe shpesh e çon shumë larg.

Dashi

Ai është konkurrues, të gjithë e dinë këtë. Sa herë që dikush bën më mirë se Dashi, ai ndihet i pakëndshëm dhe shpesh mund të nxjerrë në pah mëkatet për shkak të xhelozisë së tij. Ai është shumë posesiv në marrëdhëniet e tij personale dhe mund të reagojë shumë ashpër nëse ndihet keq ose nëse partneri do ta lërë.

Demi

Ai ka një problem me afirmimin dhe ndjenjën se njerëzit e tij i përkasin atij. Ai mbron njerëzit e tij të afërt deri në fund, madje edhe në miqësi Demi mund të ndihet i tradhtuar, kur “miqtë e ngushtë” kanë miq të tjerë.

Virgjëresha

Ai nuk e ka problem që të ketë njerëz të tjerë të suksesshëm pranë tij, përderisa ata nuk e kalojnë suksesin e tij. Nëse kjo ndodh, ai fillon të sillet manipulues dhe përpiqet t’i poshtërojë të tjerët në mënyrë që t’i bëjë ata të ndihen të pafavorizuar. Në epotikën e tij, ai nuk do të shpërthejë, por do të vazhdojë të ketë trajtim dhe megjithëse mund të duket i lezetshëm, padyshim që nuk do të jetë.

Akrepi

Idealisht, ai do të donte të ishte gjithmonë me fat dhe të kishte vetëm zhvillime të mira. Nëse kjo nuk ndodh, ai bëhet i shqetësuar dhe i mërzitur. Në lidhje nuk do të dëshironit të provokoni xhelozinë e Akrepit, pasi frika e braktisjes mund ta bëjë atë shumë mizor dhe hakmarrës.