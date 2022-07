Nëse martoheni së shpejti, ekspertët ju tregojnë 5 organizime që janë shpenizme të kota në dasmë

Kush është ai që nuk do që dita e tij e dasmës të jetë perfekte dhe të gjithë të ftuarit të jenë të kënqaur. Por nisur nga kjo çifti në eufori e sipër bën shpenzime të kota dhe këtë e konfirmojnë edhe ekspertët e dasmave.

Këta të fundit ju japin disa këshilla si më poshtë:

Personalizimet me detajet e çiftit.

Kujt nga miqve tuaj do t’i interesonte të kishte në shtëpi një letër që i kujton ditën tuaj të dasmës? Më mirë zëvëndësojeni me një ëmbëlirë, do t’ju a dinë për nderë.

Ftesat me disa zarfe ose shumë të ngarkuara.

Jo vetëm që kushtojnë më shumë, Brittany Finkle, themeluese dhe CEO e kompanisë së marrjes me qira të aksesorëve të nusërisë, Happily Ever Borrowed, tha se ky është vetëm një shpenzim i tepërt.

“Nuk ka asnjë arsye për të humbur gjithë atë letër dhe për të rënduar ftesat tuaja. Zarfi është gjëja e parë që shkon në koshin e plehrave. Nëse doni të jetë e veçantë dhe e shtrenjtë, bëjeni magnetike që njerëzit ta mbajnë në frigorifer deri ditën e dasmës.

Të paguash një thes me para për dekorimin me lule, nuk ja vlen gjithmonë.

Koordinatorja e dasmave në Las Vegas, ëhitney Cox tha se nuk keni nevojë të shpenzoni shumë për lule për të mahnitur te ftuarit.

Nëse dëshironi një pamje jokonvencionale me një buxhet të ulet, mund të zgjidhni gjithashtu pjesë qendrore të bëra nga materiale të tjera si fruta të pjekura të paprera, rërë shumëngjyrëshe ose bimë aromatike si nenexhiku ose eukalipt.

Stacioni i ëmbëlsirave:

Është në modë të zëvëndësoni tortën klasike të dasmës me një stacion ëmbëlsirash. Por nëse do ketë ëmbëlsira personale për të gjithë të ftuarit, kjo padyshim do ta vrasë xhepin tuaj.

Ushqim në orët e vona

Për t’i mbajtur mysafirët e tyre rehat teksa festojnë deri në orët e vona, disa çifte vendosin të shërbejnë një vakt të dytë të vogël më vonë në mbrëmje.

Ky është apsolutisht një nga shpenzimet e kota. Një pjesë e mirë e të ftuarëve në atë orë është larguar dhe pjesa që ka mbetur nuk e ka aspak mendjen te ushqimi, janë të ngopur duan vetëm të festojnë./albeu.com/