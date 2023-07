Nëse keni mace në shtëpi, mos e lini t’iu afrohet këtyre bimëve

Përpara se të vendosni të vendosni një tenxhere me bimën tuaj të preferuar ose një buqetë me lule në të njëjtën dhomë me kotelen tuaj, sigurohuni që ajo të mos jetë toksike për të.

Bimët e brendshme dekorojnë dhe zbukurojnë shtëpitë. Ato ndriçojnë hapësirën dhe jetën tonë, ndihmojnë në pastrimin e ajrit, kontribuojnë, sipas hulumtimeve, në uljen e stresit dhe emocioneve negative. Por shumë prej tyre mund të jenë të rrezikshme për macet.

Ne kemi përpiluar për ju një listë të shkurtër të bimëve që janë më të dëmshme për kafshën tuaj me gëzof.

Aloe Vera

Aloe është një bimë që gjendet shumë shpesh në shtëpi pasi pjesa e brendshme e gjetheve të saj ka veti të dobishme për shëndetin dhe bukurinë e njerëzve. Por nuk është e njëjta gjë me macet, për të cilat është shumë toksike. Nëse e konsumojnë mund të çojë në të vjella, diarre, humbje oreksi, dridhje dhe zbardhje të urinës.

Azalea

Azaleat zakonisht gjenden jo vetëm në tenxhere, por edhe në kompozime buqetash. Nëse dikush ju sjell një buqetë në shtëpi, sigurohuni që ajo të mos përmbajë azalea sikur të hahen nga macet, ato mund të shkaktojnë probleme neurologjike, gastrointestinale dhe zemrës. Disa nga simptomat janë të vjella, diarre, aritmi, madje edhe koma.

Poinsettias

Këto bimë nuk paraqesin rrezik për jetën e maces, por mund të shkaktojnë disa simptoma të bezdisshme si dhimbje të forta stomaku dhe diarre. Nëse keni kantarion në shtëpi, përpiquni ta mbani jashtë mundësive ose në një dhomë ku macja juaj nuk shkon, gjë që ka pak gjasa!

Amaryllis

Këto lule të bukura jo vetëm që u bëjnë përshtypje njerëzve, por edhe maceve, të cilat do të bëjnë gjithçka për të luajtur ose për të ngrënë një gjethe. Fatkeqësisht, gëlltitja e tij mund të shkaktojë dhimbje stomaku, pështymë, humbje të oreksit, të vjella, diarre dhe ndjenjë frike.

Veshtulla

Në Krishtlindje, shumë shtëpi janë zbukuruar me veshtullën e bukur dhe popullore. Megjithatë, është një bimë e rrezikshme për macet. Zakonisht prek sistemin gastrointestinal, sistemin e frymëmarrjes dhe shkakton rënie të presionit të gjakut. Në sasi të mëdha, konsumimi i tij mund të çojë në konvulsione dhe madje edhe vdekje.

Kalanghoe

Kjo bimë e bukur dhe shumëngjyrëshe është e dëmshme për macet. Gëlltitja e kalankoes shkakton acarim gastrointestinal dhe ndryshime të rrahjeve të zemrës, prandaj është mirë që të shmangni marrjen e saj në shtëpinë tuaj.

Zambak

Sado e bukur të jetë kjo bimë, është e rrezikshme për macet. Të gjitha pjesët e zambakëve janë toksike, madje edhe poleni i tyre. Konsumimi i tyre çon në të vjella dhe diarre, gjak në urinë dhe shpesh në dështim të veshkave.

Cycas

Kjo bimë shtëpie në dukje e padëmshme është jashtëzakonisht kërcënuese për shëndetin e maces suaj. Edhe një konsum i vogël i tij mund të ketë efekte serioze si të vjella, diarre, depresion, konvulsione dhe dështim të mëlçisë.

Cyclamen

Bimë jashtëzakonisht helmuese dhe e rrezikshme për macet, ndaj shmangni të keni një tenxhere me ciklamen në shtëpinë tuaj. Shkakton acarim të rëndë gastrointestinal, anomali të zemrës, konvulsione dhe madje edhe vdekje.

Oleander

Oleander gjendet në oborret e shtëpive. Nëse e lini macen tuaj të lëshohet në oborr, duhet të dini se oleandri është mjaft toksik për ta pasi shkakton të vjella, aritmi dhe në disa raste vdekje.

Tulipani

E megjithatë, këto lule të bukura që dekorojnë shtëpinë në pranverë janë helmuese për macet. Llamba e tyre ka përqendrimin më të lartë të toksinave, por në përgjithësi ato janë të rrezikshme. Mund të shfaqen të vjella, diarre, pështymë dhe depresion. Në rastet më të rënda kemi konvulsione dhe takikardi.

Hyacinth ose Hyacinth

E gjithë bima është toksike për macet dhe veçanërisht llamba, të cilat përmbajnë përqendrimin më të lartë të toksinave. Konsumimi i tyre rezulton me të vjella dhe diarre të forta, acarim të gojës dhe ezofagut dhe në disa raste takikardi dhe vështirësi në frymëmarrje. Është mirë të shmangni vendosjen e këtyre luleve në të njëjtën zonë me macen tuaj.

Krizantemë

Lulja e preferuar e vjeshtës mund të ketë simptoma të pakëndshme nëse konsumohet nga kafsha juaj me gëzof. Disa prej tyre janë pështyma e tepërt, të vjella dhe diarre, humbja e koordinimit dhe acarimi i lëkurës. Nuk ka pasur raste të regjistruara të vdekjes nga konsumimi i krizantemës, por patjetër që dëshironi të shmangni të gjitha ato efekte të pakëndshme që mund të ketë tek kotele juaj e dashur.

Lista e bimëve që janë toksike dhe të rrezikshme për shëndetin e maces suaj nuk mbaron këtu. Ka shumë bimë që mund të mos i imagjinoni, por fshehin surpriza të pakëndshme për kafshët shtëpiake. Përpara se të vendosni të vendosni një bimë të re në hapësirën tuaj, bëni shumë kërkime.