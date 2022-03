Nëse jeni duke ëndërruar për martesën, festoni siç do shenja juaj e Horoskopit

Nëse jeni duke ëndërruar për martesën tuaj, për detajet mund të merrni frymëzim nga yjet. Sepse ditëlindja jonë përcakton edhe mënyrën se si ne synojmë të shkëmbejmë betimet me të dashurin tonë, të paktën sipas astrologëve.

Dashi: Dasmë mbresëlënëse

Kjo shenjë e guximshme dhe aventureske e zjarrit mund të zbresë me parashutë në shkallët e kishës për të bërë hyrjen më spektakolare. Mos prisni që një Dash të ndjekë me besnikëri traditat, ajo do të kërkojë diçka ndryshe, e cila do ta bëjë dasmën e saj të paharrueshme për të gjithë.

Demi: I përpiktë

Një nga gjërat që ju urreni për të qenë një Dem është të ndihesh i detyruar për kohën. Prandaj, nuk është kurrë herët që të filloni të planifikoni dasmën tuaj. Idealisht, i besoni një organizatori të dasmave, për t’u siguruar që nuk do t’ju mungojë asnjë detaj i ngjarjes, sepse do ta kishit të vështirë të kapërceni çdo “dështim”.

Binjakët: Ekstrovertë

Shenja që lidhet pazgjidhshmërisht me talentin e komunikimit do të theksojë gjithçka që ka të bëjë me kontaktin njerëzor, nga teksti i ftesës e deri te këngët në listën e dëgjimit të festës, kjo e fundit, për shembull, aq më shumë mundësi që nusja të kërcejë jo vetëm me partnerin, por edhe me miqtë dhe të afërmit e saj.

Gaforrja: I dobët

Nusja Gaforre e do traditën dhe intimitetin dhe nuk e ka problem as të ketë një pritje në shtëpi, me kateringun që kujdeset mami, apo një festë në plazh pas dasmës me rroba banje dhe rrokullisje. Është e rëndësishme ta shijojë ditën me të dashurit e saj, ndaj nuk do ta shpenzojë për organizimin e një dasme të mbipopulluar.

Luani: Luksoze

Ajo nuk do të mjaftohet me një fotograf dasmash, por do të punësojë edhe një piktor për t’i bërë portretin teksa kalon korridorin e kishës. Ai nuk do të kufizohet vetëm në makinën e familjes, por do të marrë me qira një limuzinë për të shkuar në tempull. Dhe sigurisht që fustani i saj i nusërisë do të ketë firmën më magjepsëse dhe të gjithë do të duan të fotografohen me të: sepse do të jetë si të bëni një selfie me një personazh të famshëm.

Virgjëresha: E organizuar

Edhe nëse punon me një planifikues dasmash, një Virgjëreshë do të përfshihet në çdo fazë të dasmës së saj, pasi këtu është elementi i saj. Në çdo rast, ai do të kujdeset që edhe buqeta e nusërisë të jetë e rregulluar në mënyrë perfekte, edhe nëse në menu nuk ka as më të voglin harmoni të shijes. Në thelb, pas kësaj përvoje ajo do të ketë fituar aq shumë njohuri sa që mund të vendosë të bëhet vetë një planifikuese dasmash.

Peshorja: Romantike

Në dasmën e një shenje të horoskopit që është e lidhur pazgjidhshmërisht me romancën, lulet, betimet e buta dhe nuancat e zbehta do të kenë vendin e tyre të nderit. Edhe nëse për shkak të rrethanave i duhet të bëjë një dasmë civile në një bashki, ai do të kujdeset të mbushë çdo cep të sallës me kompozime lulesh dhe të sigurojë filarmoninë e bashkisë për të luajtur melodi nostalgjike.

Akrepi: Atmosferik

Për Akrepin ka rëndësi thelbi i martesës, pra dashuria që ndahet me gjysmën tjetër. Për ta shprehur do të mjaftohet edhe me gjeste të thjeshta si një lule simbolike në xhaketën e kostumit të nusërisë apo një betim shumë personal në ceremoni. Por ai nuk do t’i thoshte jo një mjedisi atmosferik për misterin ose pritjen, si një shpellë, një ujëvarë apo një pyll të dendur.

Shigjetari: Dasma e destinacionit

Shigjetarit i pëlqen të udhëtojë dhe martesa është rasti i përsosur që ai të shtojë një tjetër destinacion në listën e tij të pushtimeve. Kështu ai do të zgjedhë ta bëjë atë në një ishull apo edhe në një destinacion jashtë vendit, edhe nëse do t’i duhet të kufizojë numrin e të ftuarve tek prindërit dhe njerëzit më të mirë.

Bricjapi: I qëndrueshëm

Ardhja me vonesë e nuses në kishë mund të jetë bërë traditë, por ky nuk është rasti i një Bricjapi, i cili e do qëndrueshmërinë dhe do të kujdeset ta mbajë atë gjithmonë. Në fakt, ajo do të bëjë gjithçka për të mos dalë jashtë planit: për shembull, mund t’i kërkojë fotografit ta bëjë foton të nesërmen, në mënyrë që të mos i lërë të ftuarit të presin në restorant.

Ujori: Jo konvencionale

Ai godet me çdo gjë të zakonshme dhe i pëlqen surprizat. Është në gjendje të zgjedhë për ngjarjen vendet më të pazakonta, nga një muze në një grykë të largët. Ajo gjithashtu i do miqtë e saj, kështu që do të krijojë një listë të madhe të ftuarish, duke rrezikuar të mbetet vetëm, vetëm për të mos lënë askënd jashtë.

Peshqit: Kinema

Dasma e saj do të bëhet pranë ujit, pasi aty është në elementin e saj. Ose kjo do të thotë buzë detit ose me një sfond të një liqeni malor. Dhe për shkak se si një ëndërrimtare e pashërueshme, e do industrinë e ëndrrave, nuk do të ngurrojë t’i japë një atmosferë hollivudiane ceremonisë, duke zgjedhur temën e saj nga filmi i saj i preferuar, mundësisht një komedi romantike apo një kryevepër klasike bardh e zi.