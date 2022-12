Nëse doni të lexoni mendjen e dikujt, ky është sekreti!?

Është e vështirë të dish se çfarë mendojnë njerëzit kur flet me ta. Përcaktimi nëse ata kanë apo jo një interes të vërtetë në atë që po thoni nuk është diçka e vogël.

Por ne e kemi zbuluar si:

•Ngacmim

Një mënyrë për të përcaktuar se çfarë po mendon dikush është duke vënë re nervozizmin e tyre.

“Për djemtë, ata zakonisht fillojnë të shqetësohen dhe prekin fytyrën e tyre.

Për vajzat, ato zakonisht fillojnë të rregullojnë rrobat e tyre, bizhuteritë e tyre ose fillojnë të prekin qafën e tyre”.Në psikologji, nervozizmi shoqërohet me mungesë vëmendjeje, mërzie, shqetësimi ose lodhje.

Është mënyra e trupit për t’u përpjekur të qëndrojë i angazhuar, kështu që nëse personi tjetër po shqetësohet, ai mund të mos jetë i vëmendshëm atë që po thoni.

•Pulitja

“Ju mund të lexoni mendjen e dikujt vetëm duke parë mënyrën se si ata pulisin sytë”.

“Nëse ata nuk po mbyllin sytë fare, më vjen keq t’jua them, por ata janë psiko.” Pohimi i fundit është gazmor, por a ka ndonjë të vërtetë në këtë hipotezë?Është e saktë që shkalla jonë e pulsimit rritet kur jemi të stresuar ose nervozë. Megjithatë, nuk është një tregues i qartë i mashtrimit. Mungesa e kontaktit me sy mund të diagnostikojë më mirë gënjeshtrën.Sa i përket vlerësimit “psiko”, mbyllja e syve me dikë dhe mos pulsimi do të thotë e kundërta e shmangies së syve tanë.

Do të thotë se po thua të vërtetën.

•Pasqyrim

Kur bisedoni me dikë, kryqëzoni krahët ndërsa flisni. “Nëse edhe ata kryqëzojnë krahët, do të thotë se janë të interesuar për bisedën. Ata janë të hapur dhe pritës”,Nga një këndvështrim shkencor, kjo quhet sinkroni limbike, ose të qenit në sinkron. Psikologjikisht, pasqyrimi është diçka që bëjmë me njerëzit që i duam ose që na interesojnë.Pasqyrimi është një mënyrë për të treguar ndjeshmëri në një mënyrë joverbale dhe një sinjal se jemi të lidhur me dikë.

Nervat e quajtur neurone pasqyrë janë përgjegjës për sjelljen tonë imituese.