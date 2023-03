“Në këtë ditë do merrni të një lajm të keq”, Horoskopi javor, 6-12 mars 2023

DASHI

Afërdita është shoqe dhe është turp të qëndrosh brenda. Disa histori mund të bëhen të rëndësishme dhe kushdo që vjen nga një marrëdhënie që sapo ka përfunduar mund të gjejë referenca të reja. Mund të ketë edhe një takim që do të lërë gjurmë. Ata që janë në një marrëdhënie të qëndrueshme mund të zgjedhin një bashkëjetesë dhe nëse ka pasur një ndarje nuk do të jetë e vështirë të arrihet një marrëveshje. Ditë premtuese e diela. Në nivel profesional do të ketë lajme ngushëlluese, programe dhe projekte të reja.

DEMI

Parajsa juaj është interesante dhe një tërheqje mund të evoluojë në diçka më shumë. Megjithatë, mos u fokusoni vetëm tek pamja fizike, por edhe tek mendja e njerëzve. Do të jeni të zënë me menaxhimin e shtëpisë dhe të fëmijëve dhe nëse partneri nuk ju ndihmon mund të humbni durimin. Nga pikëpamja e punës do i keni idetë e qarta dhe do ju mbetet vetëm t’i vendosni gjërat në rregull. Kujdes nga harxhimet e shpenzimeve.

BINJAKËT

Është koha për të rezistuar, mos flisni tani dhe mos e merrni gjithçka si të mirëqenë. Një miqësi do të bëhet diçka më shumë kur Afërdita të jetë në shenjën tuaj, në prill. Në çift, është një kohë e turbullt, sepse ziheni edhe për gjëra të vogla. Kushtojini vëmendje të hënës dhe të martës. Mundohuni të zgjidhni çështjet e vjetra të parave me të afërmit ose ish-ët. Në mjedisin profesional ka konfuzion për shkak të Saturnit që bie në kundërshtim me ju. Mund të ketë një ndryshim.

GAFORRJA

Ata që janë beqarë nuk duhet të jenë pesimistë. Një miqësi e lindur tani, me Merkurin e favorshëm, do të bëhet diçka më shumë. Të premten, mund të zbuloni një gënjeshtër dhe të zemëroheni. Marrëdhëniet më të komplikuara do të jenë ato mes prindërve dhe fëmijëve. Fundjava do të sjellë shqetësim në familje, por mos i hidhni gjithçka dhe mos merrni kohë. Në punë, mendoni mirë përpara se të veproni, pasi Jupiteri është kundër. Shumë çështje do të zgjidhen brenda një muaji e gjysmë.

LUANI

Situata ju fton për dashuri dhe një ditë interesante do të jetë e diela, me Hënën në shenjën tuaj. Por do t’ju duhet të kënaqeni pak më shumë. Marrëdhënia mes Dashit dhe Shigjetarit është intriguese. Si çift, keni pasur probleme pune që janë përhapur në lidhjen tuaj. Tani është koha për ndryshime. Fillimi i javës është produktiv për profesionin: këshillohet të mbyllni një marrëveshje deri në fillim të majit. Keni një qiell të lirë nga hijet.

VIRGJËRESHA

Vini nga një periudhë e tensionuar dhe e lodhshme dhe do ketë momente trazirash të mëdha, sidomos nëse një person nuk është i sinqertë me ju. Kujdes, nga mesi i javës. Në çift do jetë e nevojshme të tentoni një afrim dhe fundjava do ju ndihmojë. Çiftet që kanë një projekt nuk do ta realizojnë para majit. Në fushën profesionale, eksperimente për të provuar dhe mundësi të reja. Kundërshtimi i Saturnit mund të çojë në ndryshime rolesh, ndryshime ekipore ose diskutime rinovimi.

PESHORJA

Mundohuni të jeni të kujdesshëm. Historitë e lindura tani nuk janë bindëse. Nëse jeni duke ndjekur një lidhje që nuk ju përshtatet, mund të ketë konfrontime të vështira të premten. Mendoni për këtë, që e ardhmja të jetë me ju. Në çift do ketë polemika nëse nuk i keni sqaruar mirë dallimet. Në profesion, gjithçka do të shkojë me lëvizje të ngadalta. Këshillohet të mos e teproni, sidomos me investime apo shpenzime për punën dhe familjen. Ditët në fillim të javës do të sjellin këshilla.

AKREPI

Nëse ka konflikte, do të jetë më mirë të sqaroheni menjëherë: pjesa e dytë e marsit do të jetë konfliktuale ose do të nxjerrë në pah mospërputhjet. Marrëdhëniet e lindura tani do të vuajnë nga agjitacioni juaj për shkak të vendimeve urgjente. Por përpiquni të mos bëni zgjedhje të nxituara. Në pjesën e dytë të marsit, Afërdita do të jetë në opozitë, prandaj duhet të largoni shqetësimin tuaj. Një marrëdhënie që ka qenë në krizë prej disa kohësh duhet të shërohet me një rregullim të thellë. Jeni në prag të periudhës që do t’ju sjellë një ndryshim në rol, kompani apo punë.

SHIGJETARI

Yje interesante për lidhje. Është qartësia e nevojshme për të vendosur se çfarë të bëni: dashuria nuk mungon në Parajsë, por nuk është “porti” i qetë që do të dëshironit. Këshilla është të mos ushqeni polemikat në mes të javës dhe nëse dilni nga një zhgënjim, duhet të besoni në të ardhmen. Si çift, ndonjëherë nuk jeni në dispozicion: atëherë tregoni bujarinë tuaj për të rihapur një dritare dialogu, e cila është e mundur pas të enjtes. Ka paqartësi në marrëdhëniet me Peshqit dhe Virgjëreshën. Në punë është një moment rikuperimi, por Saturni ju shtyn të rishikoni marrëveshjet.

BRICJAPI

Jeta në dashuri do të kthehet së shpejti në qendër dhe dëshira për t’u dashuruar do të rikthehet, por tani për tani është më mirë të mos nxitoni në vendime. Në çift, kalimi i ri i Saturnit dhe më pas ai i Jupiterit do të sigurojë suksesin përfundimtar për ata që duan të zyrtarizojnë një histori. Në vendin e punës, rrugët e reja duhet të vlerësohen realisht: është më mirë të pyesni përpara se të filloni bashkëpunimet.

UJORI

Ata që kanë qëndruar prej kohësh vetëm duhet ta lënë më në fund veten dhe të kënaqen me dashurinë. Ngarkesa pasionante e lidhjeve të reja është shumë e fortë, veçanërisht me Binjakët dhe Shigjetarin. Ka shumë përgjegjësi në shtëpi edhe mbi nevojat e anëtarëve të familjes, sikurse shumë arsye për t’i kënaqur të gjitha së bashku dhe nëse nuk ia dilni kjo do t’ju shqetësojë veçanërisht. Keni frikë se nuk jeni në gjendje të bëni gjithçka. Disa do të ndihmohen nga Yjet.

PESHQIT

Një dashuri e lindur për argëtim bëhet e rëndësishme. Me këtë situatë fantastike është e pamundur të mos pushtohesh nga dashuria. Gjithçka ndryshon në favorin tuaj, prandaj shkëputuni nga e kaluara. Në çift do të rifitoni ekuilibrin dhe qartësinë, veçanërisht nëse në të kaluarën ka pasur probleme. Në sferën profesionale pritet përmirësim. Dëshira për të filluar projekte dhe për t’u përfshirë rikthehet. Vendosni vetëm kur jeni të qetë dhe të qetë.