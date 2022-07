Ndonjëherë dashuria nuk mjafton: 3 arsyet kryesore pse meshkujt lënë femrat, edhe pse i duan

Disa marrëdhënie prishen edhe pse ndjenjat dhe pasioni janë të forta.

Shumë janë të befasuar nga lajmi se miqtë e tyre u ndanë apo u divorcuan, pas disa vitesh lidhje apo martesë, ndonëse ata dukeshin si një çift perfekt para të gjithëve, ndërsa lidhja e tyre ishte një shembull se si duket dashuria e vërtetë, shkruan albeu.com.

Asnjëherë nuk e dini se çfarë po ndodh mes tyre kur janë midis 4 mureve të tyre.

Marrëdhënia e tyre emocionale mund të jetë perfekte para të tjerëve dhe është vërtet plot butësi dhe dashuri, por kur njeriu arrin një moshë të caktuar, kur shfaqet nevoja për përparim në jetë. Ndonjëherë si burrat ashtu edhe gratë e kuptojnë se partneri i tyre është një barrë. Atëherë dashuria thjesht pushon së qeni e mjaftueshme dhe marrëdhënia prishet.

Këto janë tre arsyet më të zakonshme pse meshkujt largohen nga femrat që duan. Arsyet nuk kanë të bëjnë me ndjenjat , por me gjërat për të cilat mendojnë dhe përballen burrat e rritur, të rritur.

1. Ju jeni përpjekur ta ndryshoni atë

Gjatë rinisë, njeriu fiton disa zakone dhe prirje që më vonë bëhen pjesë e karakterit të tij. Midis tyre ka në mënyrë të pashmangshme hobi dhe pasione të ndryshme të vogla që një person gëzon dhe nuk dëshiron t’i ndryshojë.

Është e rrallë që një person në një moshë të pjekur të dëshirojë të ndryshojë gjërat me të cilat është mësuar, i do dhe i gëzon. Është krejtësisht e gabuar të përpiqesh të ndryshosh partnerin. Ke hyrë në marrëdhënie me vetëdijen se kush është dhe si është, dhe vetëkuptohet që i pranon ato pjesë të vogla të karakterit të tij. K

Kur një mashkull ndjen se nuk mund të jetë me ju ashtu siç është në të vërtetë, ai do t’ju lërë me gjithë ndjenjat e ngrohta.

2. Negativiteti

Grindjet , skandalet, humori, ndërrimi i vazhdueshëm dhe ndjenja e fajit mund ta largojnë një mashkull nga ju, pavarësisht se sa shumë ju do. Nëse nuk keni qenë jashtëzakonisht negativ kohët e fundit, ndoshta edhe i hidhur, i zemëruar ose i pakënaqur, përpiquni të përcaktoni burimin e kësaj.

Flisni me partnerin për t’ju kuptuar, sepse askush nuk do të dëshirojë të durojë negativitetin e vazhdueshëm, sado që t’ju dojë.

3. Qëllime të papajtueshme

Pavarësisht se sa i ri jeni, është e rëndësishme që qëllimet tuaja në jetë të përputhen nëse dëshironi që marrëdhënia juaj, dhe ndoshta më vonë martesa juaj, të jetë e suksesshme. Nëse nuk ka një gjë të tillë, të gjitha ndjenjat janë pothuajse të kota.

Kur vizioni i partnerit për të ardhmen ndryshon nga vizioni dhe planet tuaja, thjesht nuk jeni një çift i pajtueshëm, sado pasion dhe ndjenja të ketë mes jush. /albeu.com/