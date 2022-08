Ndikon menjëherë tek të moshuarit dhe femijët, katër lulet që duhet t’i largoni nga shtëpia

Për lule, dashuria që u japim atyre është shumë e rëndësishme. Në fakt, këto shpesh kthehen shumë më tepër: Ndër të tjera, bimët pastrojnë ajrin dhe largojnë energjinë negative që grumbullohet në objekte gjatë ditës.

Aroma e bimëve është shumë komplekse. Sa më shumë aromat përputhen me ju, aq më shumë simpati do të ndjeheni për ta. Bimët e zgjedhura do të përmirësojnë jo vetëm energjinë e shtëpisë, por edhe mirëqenien tuaj shpirtërore dhe fizike.

Sot, do t’ju prezantojmë lulet që ju duhet të shmangni me çdo mënyrë, për t’i patur në shtëpi.

Kjo quhet Hiedra

Ashtu si bimë të tjera ngjitëse, ajo tërheq sëmundje të ndryshme në shtëpi, dhe gjeneron mosmarrëveshje.

Nuk është e dëshirueshme ta mbash atë edhe në zyra.

Lulja shqiponjë – Kini kujdes me këtë lule! Mos e vendosni në dhomat e gjumit dhe dhomat e fëmijëve. Nëse shtëpia ka fëmijë ose të moshuar, ky grabitqar do të fillojë të ushqejë në mënyrë aktive energjitë e tyre.

Kjo lule nuk është e përshtatshme për dhoma të vogla. Duhet të lihet në dhoma të mëdha pasi vërtetë ka si efekte negative, ashtu dhe pozitive.

Me siguri ju pëlqen të keni shumë orkide, por ato mund të zhdukin të gjithë energjinë e anëtarëve të shtëpisë. Ato janë veçanërisht të rrez.ikshme për njerëzit që janë të pavendosur dhe të dobët. Efekti më i fortë i një orkide shihet natën dhe në orët e lindjes së diellit.