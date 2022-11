Ndaloni menjëherë blerjen e ushqimit në kanaçe nëse ka këto shenja

Kur ushqimi është i konservuar, është i në temperaturën e duhur për të shkatërruar baktere dhe mtë rrezikshme dhe çaktivizon enzimat që shkatërrojnë pjesët ushqyese sa më shumë kohë kalon sipas McGill University. Pra, konservimi i ushqimit e pengon atë të shkojë keq dhe të ndotet nga myku dhe bakteret por gjithsesi ndejtja e tij për shumë kohë aty brenda ka një rrezik të madh.

Kjo do të thotë që ju mund të përdorni ushqim të konservuar por varet se sa të aftë jeni për të dalluar nëse a ka shumë e shumë kohë që qëndron aty apo jo. Kjo dallohet nga shenjat që mund të ketë ushqimi në kanace. Nëse ka shenja afër pjesës që ai mbyllet kjo do të thotë që koha që ai ka ndejtur aty brënda është shumë e gjatë. Si pasojë e kësaj ju dhe mund të helmoheni ose t’ju shkaktojnë probleme të tjera me shëndetin.

Njerëzit në industrinë ushqimore marrin rrezikun e ushqimit në kanaçe shumë seriozisht: në vende si në Nju Jork, restorantet mund të humbasin pikë gjatë një inspektimi në qoftë se ata kanë mbushur kanaçe.

Shmangia e kanaçave të dëmtuara është madje një nga gjërat që ekspertët e sigurisë ushqimore bëjnë për të parandaluar helmimin e ushqimit, që do të thotë se është diçka që duhet marrë në konsideratë herën tjetër që shkoni në dyqan.