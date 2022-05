Mund t’ju shpëtojë edhe jetën, problemet që nuk e dinit se zgjidhen vetëm me kripë

Unë kurrë nuk kam qenë në një shtëpi që nuk ka kripë në kuzhinën e saj. Dhe shumë shtëpi kanë më shumë se një lloj kripe, kripë tryezë, kripë e zezë, kripë Himalaje.

Por, mund ta përdorni atë për shumë gjëra të tjera:

Hiqni erën e ke qe të këpucëve.

Edhe nëse mbani këmbët tuaja super të pastra, këpucët tuaja ende vijnë erë. Por nëse fusni kripë në këpucët tuaja dhe e leni gjatë natës, do të habiteni në mëngjes.

Zhbllokoni lavamanin tuaj me kripë.

Së pari pastroni lavamanin sa më shumë që të jetë e mundur, pastaj derdhni ¼ filxhan sodë buke dhe ¼ filxhan kripë në një tas dhe përzieni.

Pastaj hidheni tek pjesa e piletës së lavamanit.

Pastaj, hidhni ½ filxhan uthull dhe do të shihni që do të flluskoj, dhe kjo do të thotë se po funksionon. Lereni për 30 minuta pastaj hidhni ujë të nxehtë.

Pastroni yndyrnat e akumuluara në tigan.

Krijoni një shtresë me kripë dhe shikojeni të thithi disa nga mbetjet.

Pastaj përdorni një sfungjer të thatë për të fshirë kripën përreth dhe për të hequr yndyrën.

Pastroni vaskën tuaj.

Nëse vaska juaj ka nevojë për një mrekulli, kripa është përgjigja.

Kombinoni kripë me uthull ose limon.

Pastaj fërgoni vaskë tuaj.

Mjaft më me flluska sapuni!

Nëse jeni të lodhur nga flluskat lani enët, kripa është se kreti juaj.

Shtoni pak kripë, dhe ju do të jeni në gjendje për të parë të qartë deri në fund të lavamanit.

Shpëto shtëpinë nga milingonat.

Askush nuk dëshiron një inf ektim të milingonave.

Hidhni kripë në vendin e preferuar të milingonave, ose bëni një përzierje me uji tek një shishe me spruco, gjithashtu do të shmangë milingonat.

Ndaloni një zjarr!

Nëse shpërthen një zjarr në kuzhinë tuaj, kripa mund t’iu ndihmojë.

Ndërkohë që gjithmonë duhet të shikoni për zjarrfikëse nëse është një zjarr i madh, kripa mund ta mbyt zjarrin nëse nuk është kërcë nuese.