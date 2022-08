Mund të jetë fatal: Një pilot shpjegon pse nuk duhet të ndërroni kurrë vendet në aeroplan

Edhe nëse shihni një vend bosh, është më mirë të mos ndërroni vendet.

Me siguri ju ka ndodhur të paktën një herë të shihni një vend të zbrazët në avion, për shembull, pranë dritares, por stjuardesa nuk ju ka lejuar të ndërroni vendin.

Arsyeja nuk është intoleranca e saj ndaj jush, por diçka krejtësisht tjetër, marrë nga Objektiv.rs, shkruan albeu.com.

Gjegjësisht, piloti amerikan Darren Patterson zbuloi se shpërndarja e peshës së pasagjerëve është vendimtare edhe gjatë fluturimit, sepse ndikon në stabilitetin e aeroplanit. Kjo është veçanërisht e vërtetë për avionët më të vegjël.

“Që avioni të qëndrojë në ekuilibër, nga momenti i ngritjes deri në ulje, duhet të merret parasysh pesha totale dhe shpërndarja e tij, thekson piloti dhe shton se edhe lëvizja e një personi gjatë fluturimit. mund të ndihet.

Shumë udhëtarë mendojnë se pesha nuk mund të ndikojë në asnjë mënyrë fluturimin, por formula për stabilitetin e avionit merr parasysh karburantin e konsumuar gjatë fluturimit, i cili ndikon edhe në qendrën e gravitetit. Nëse gjithçka është ashtu siç duhet, pra sipas planit dhe programit, ekuilibri i avionit nuk do të prishet. Patterson e krahason këtë fakt me dy fëmijë me peshë afërsisht të barabartë në një sharrë.

Ndërsa disa avionë kanë softuer që llogarit se si shpërndahet pesha, linjat e tjera ajrore e bëjnë atë manualisht, duke ia lënë në dorë stjuardesat të kontrollojnë se si ulen pasagjerët.

“Sa më i vogël të jetë avioni, aq më dramatik mund të jetë çekuilibri”, tha piloti.

Prandaj, nëse stjuardesa nuk ju lejon të ndryshoni ndenjësen, mos insistoni, por lini rregullat tek nikoqirët e fluturimit. /albeu.com/