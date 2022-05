Mos u merrni me ta, këto janë shenjat e horoskopit që kanë lindur për të bërë sherr

Është fakt që disa shenja të zodiakut i kanë qejf zënkat, ndërsa disa të tjerë përpiqen t’i shmangin ato. Edhe pse kjo ka të bëjë më tepër me karakterin e gjithësecilit, ka 4 shenja ka gjithmonë një arsye të fortë për të nisur një debat.

Ja cilat janë ato:

Demi

Personat që i përkasin kësaj shenje duan të kenë gjithmonë të drejtë. Sa do të luftoni me ta, vështirë se do i ndryshoni mendim.

Luani

Luanët janë shumë të ndjeshëm, pasi çdo gjë e marrin personale.

Peshorja

Peshorja dëshiron të krijojë debate vetëm e vetëm se nuk iu pëlqen monotonia. Nëse ju thoni e “zezë”, ata do thonë e “bardhë” vetëm e vetëm për t’ju acaruar pak.

Bricjapi

Bricjapët mendojnë se janë shumë më të mençur dhe më me përvojë se kushdo tjetër dhe kjo është diçka që i çon shumë lehtë në konflikte me të tjerët.