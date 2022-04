Mos t’ju mashtrojnë me mjaltë të rremë! Kthejeni kavanozin dhe shikoni, një gjë i thotë të gjitha

Si ta njohim mjaltin e vërtetë në dyqane?

A ka ndonjë mënyrë, ndonjë test që do të na zbulojë se produkti që blejmë është natyral?

Kur jeni në një dyqan, thjesht mund ta ktheni mbrapsht kavanozin me mjaltë, transmeton Telegrafi.

Kur e bëni këtë, do të shfaqet një flluskë që lëviz lart, që është një tregues se mjalti është vërtet natyral dhe vërtet real.

Nëse nuk do të ishte kështu, e gjithë sasia do të bjerë menjëherë në fund dhe nuk do të ketë flluskë, e cila zakonisht është në formë dardhe.

Ky test është i vlefshëm për çdo lloj mjalti.

Është e rëndësishme që njerëzit të dinë që mjalti nuk është ilaç, por mund të përdoret si mjet ndihmës shërues. Ai përmban mjaft vitamina, 37 minerale, shumë kalium, kalcium, magnez, zink, të cilat e ndihmojnë trupin tonë si për zhvillim ashtu edhe për ruajtjen e shëndetit.