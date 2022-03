Mos i ndani nga dieta e përditshme, 5 ushqimet që iu pastrojnë tërësisht mëlçinë teksa flini

Funksioni i mëlçisë është i një rëndësie të madhe për shëndetin tonë të përgjithshëm pasi heq mbeturinat e grumbulluara dhe toksinat nga trupi. Është më e rënda dhe një nga organet më të mëdha në trupin e njeriut.

Mëlçia juaj është fabrika juaj e përpunimit kimik. Ajo merr 30% të gjakut që qarkullon në sistemin tuaj çdo minutë – duke kryer reagime kimike për të hequr toksinat e dëmshme dhe shpërndarë dhe ruajtur ushqyesve thelbësorë.

Ky proces jetik quhet ‘metabolizëm’ ??dhe qelizat në mëlçi, të njohura si hepatocite, janë vënë në punë për të mbajtur trupin tuaj duke punuar në mënyrën më të mirë. Në thelb, mëlçia juaj kujdeset për ju.

Çdo herë që ushqeheni, mëlçia juaj ju ushqen. Pasi ushqimi tretet, ushqyesit hyjnë në gjak, të cilët merren direkt në mëlçi për t’u përpunuar.

Ndonjëherë, funksioni i tij mund të ndërpritet për shkak të zakoneve të dobëta dietike, toksinave mjedisore dhe më shumë.

Unik sot ua prezanton pesë pije detoks të natës, që do të pastrojnë mëlçinë, do të rritin funksionin e saj dhe do t’ju ndihmojnë të humbni peshën e tepërt.

Mjekësia tradicionale kineze beson se mëlçia funksionon më mirë ndërmjet orës 1 dhe 3, prandaj sigurohuni që të pini një nga këto pije para se të flini:

Ujë me limon

Kjo pije është e mrekullueshme për të filluar dhe për t’i dhënë fund ditës suaj. Do të pastrojë mëlçinë, do të aktivizojë trupin tuaj dhe do të forcojë imunitetin tuaj. Shtrydhni lëngun e një limoni të mesëm dhe shtoni ujë të nxehtë. Ju mund të ëmbëlsoni me mjaltë.

Limon dhe çaj xhenxhefil

Xhenxhefili dhe limoni janë shumë të pasur me vitaminë C, dhe pronat e tyre antioksiduese parandalojnë sëmundje e ndryshme. Ata pastrojnë mëlçinë dhe zorrën së trashë, rrisin imunitetin, dhe mirëmbajnë stomakun.

Vlo një gotë ujë dhe shto lëng të gjysmës së një limoni dhe një fetë xhenxhefili. Përziej dhe pije pas 15 minutave.

Bollgur dhe kanellë

Bollguri është i pasur me fibra, minerale dhe vitamina, kështu që ai relakson trupin, pastron mëlçinë dhe zorrët dhe ndihmojnë tretjen. Vlo 6 gota me ujë të filtruar, dhe lë për shtatë orë një filxhan bollgur. Pastaj shtoni një lugë çaji kanellë.

Çaj Mint

Ky çaj detoksifikon mëlçinë, zorrën e trashë dhe nxitë tretjen.

Vloni një gotë ujë dhe shtoni dy lugë gjethe nenexhik. Vlo edhe 2 minuta të tjera, dhe hiqeni nga nxehtësia. Kullojeni dhe pijeni pas gjysmë ore.

Çaj kamomili

Çaj kamomili përmirëson gjumin, heq stresin dhe zbut sistemin nervor. Ajo ka veti të forta anti-inflamatore që qetësojnë indet dhe muskujt e ndezur.

Thjeshtë vloni ujin, largojeni nga zjarrit dhe shtoni një lugë lule kamomili. Lëreni të ftoheni për 10 minuta dhe pastaj pijeni.