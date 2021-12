Mos i hidhni! Do habiteni nga gjithë këto funksione të qeseve të përdorura të çajit

Cilësitë shëruese të çajit, janë njohur prej kohësh, por qeset e përdorura janë lënë shumë pas dore

Përveç zvogëlimit të fryrjes së syve, lehtësimit të djegies nga dielli dhe pickimit të insekteve, qeset e përdorura të çajit janë aleate të vërteta në shtëpi

Për çfarë mund t’i përdorni ato:

-Përveç sodës së bukës, qeset e përdorura të çajit janë të shkëlqyera në eliminimin e aromave të pakëndshme në frigorifer. Thjesht, duhet t’i fusni disa prej tyre në frigorifer dhe t’i lini gjatë natës, në mënyrë që të thithin aromat.

-Qeset e njomura të çajit të zi mbajnë enët e hekurta të mos ndryshken. Pas çdo përdorimi, ato duhet të lyhen me qese të lagura dhe kjo do të krijojë një shtresë mbrojtëse që do të parandalojë ndryshkjen.

-Enët me vaj janë të vështira për t’u larë, por qeset e çajit do të ndihmojnë më së miri në zbërthimin e yndyrave kokëforta. Enët duhet të vendosen në ujë të nxehtë dhe të shtohen dy deri në tri qese dhe të lihen për pesë minuta. Pas kësaj, enët do të jenë më të lehta për t’u larë.

-Çaji eliminon njollat dhe papastërtitë në pasqyra. Bëni çaj nga dy qese të vjetra dhe përdoreni si pastrues.

-Çaji gjithashtu ndihmon në pastrimin e dyshemeve dhe mobilieve prej druri. Çaji duhet të përgatitet nga dy qese të përdorura dhe të lihet të ftohet. Pas kësaj, lecka duhet të njomet dhe sipërfaqet e dëshiruara të fshihen. Çaji do të zbërthejë yndyrën dhe do të ketë një efekt të dobishëm në poret e drurit. Çaji i zi është veçanërisht i mirë.

-Përveç eliminimit të aromave të pakëndshme nga frigoriferi, qeset e përdorura dhe të thara të çajit do të thithin të gjitha aromat.

-Nëse dëshironi të freskoni një qilim të vjetër, thjesht vendosni gjethe të thara çaji mbi të. Lërini të qëndrojnë për rreth 15 minuta, në mënyrë që t’i fshini me fshesë më pas.