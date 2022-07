Mos hidhni kripë në plagën tuaj! 4 gabimet më të mëdha pas një ndarje, nuk duhet ta bëni kurrë këtë

Gjëja e fundit që dëshironi është ta vështirësoni situatën edhe më shumë me sjelljen tuaj.

Është krejtësisht normale të ndihesh i trishtuar, i zemëruar, i vetmuar, i lënduar pas ndarjes.

Megjithatë, sikur gjërat të mos ishin aq të këqija, ne mund ta përkeqësojmë situatën edhe më shumë me sjelljen tonë.

Në afekt, kur ndjenjat mbizotërojnë, arsyeja e humb betejën dhe më pas bëhen gabime të mëdha.

Ekspertët veçojnë katër gabime të mëdha që njerëzit shpesh bëjnë pas një ndarjeje:

1. Ju hidheni në krahët e personit të parë me të cilin ndeshni

Ndoshta ju duket një zgjidhje e mirë për t’u hakmarrë ndaj ish-it, për t’i treguar atij se mund të bëni pa të. Ndoshta tani do të ndihesh më mirë, do të ndihesh më e bukur, më e dëshirueshme. Por mendoni për atë person të ri. Ajo nuk meriton të jetë vetëm një ngushëllim për ju, ndoshta ajo dëshiron diçka më shumë. Nuk është e drejtë as me të. Ndjenja juaj e mirë do të zgjasë vetëm për një moment. Kur jeni vetëm me veten, trishtimi do t’ju pushtojë. Sepse dhimbja nuk shërohet duke pretenduar se nuk ekziston, shkrauna albeu.com.

Duhet t’i jepni vetes kohë për t’u pikëlluar, sado kohë të duhet. Mos pretendo se je i fortë, nuk ka nevojë të pretendosh se je mirë. Lërini të gjitha emocionet negative të largohen nga ju. Është rruga drejt shërimit.

2. Hakmarrja

Hakmarrja në një moment zemërimi dhe ndjenjash të lënduara mund të jetë joshëse, sepse ushqen egon. Megjithatë, hakmarrja humbet vetëm një sasi të madhe energjie, duke e kanalizuar atë në një rrjedhë negative. Në këtë mënyrë, ju vetëm shkatërroni, helmoni veten. Urrejtja dhe hakmarrja nuk çojnë në asgjë të mirë. Zgjidhja e vetme është falja, por kur të jeni gati për të.

Në momentin që fal dikë që të ka lënduar, ngrihesh mbi situatën, asgjë nuk mund të të lëndojë më, personi bëhet i parëndësishëm për ty, sepse ke kthyer një gjethe të re dhe mos shiko prapa.

3. Kërkimi i rehatisë në ushqim dhe pije

Shumë kanë dëshirën për të pirë ose për të ngrënë tepër kur janë të trishtuar. Kështu ata kërkojnë rehati. Megjithatë, është vetëm diçka që mund t’ju heqë mendjen tani për tani, por dhimbja nuk do të largohet. Ai do të kthehet edhe më i fortë. Ju jeni në rrezik të zhvillimit të një problemi serioz të varësisë.

Nëse për çdo problem apo ndjenjë të keqe dhe humor të keq arrini tek një gotë apo ushqim (më së shpeshti ëmbëlsirat), ky është një problem për të cilin duhet të kërkoni ndihmë profesionale sepse mund t’ju shkaktojë dëm të madh shëndetit.

4. Thirrja e ish-it në telefon, dërgimi i mesazheve, ndjekja

Edhe pse me siguri po pyesni veten se ku është, me kë është, çfarë po bën, frenoni kuriozitetin tuaj. Mos e lutni të kthehet tek ju, mos e poshtëroni veten. Ndarja erdhi për një arsye, lidhja juaj nuk kishte të ardhme, dikush nuk ishte i lumtur në të, dikush e lëndoi dikë… Nëse ai është fajtor, faleni. Nëse e lëndon, fale veten.

Pranojeni situatën ashtu siç është, jeni ndarë dhe kaq. Fund. Sa më shpejt ta përpunoni atë në një nivel emocional, të përballeni me të vërtetën dhe emocionet, aq më shpejt do të jeni në gjendje të ktheni një fletë të re. Deri atëherë, punoni për veten tuaj, për vetëbesimin tuaj, gjeni forcën tuaj të brendshme, diçka që do të jetë motivimi juaj për të vazhduar më tej (puna, hobi, familja…). /albeu.com/