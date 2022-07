Mollë në vend të kafesë së mëngjesit

Çfarë mund të jetë edhe më efektive se kafeja për t’ju zgjuar në mëngjes? Përgjigjja është mollët. Ato do ju zgjonin shumë më lehtë se kafeja dhe janë alternativa ideale për të gjithë ata që nuk e tolerojnë kafeinën.

Të hash tranguj përpara se të biesh për të fjetur, bën që të zgjoheni të freskët dhe pa dhimbje koke. Kuptohet që me këtë rast do i bënit nder edhe dietës suaj.

Ngrënia e vetëm 2 bananeve do t’ju jepte energji të mjaftueshme për të përballuar 90 minuta stërvitje intensive.

3 karota do t’ju jepnin energji për të bërë 5 km në këmbë. A e dinit se fillimisht karotat kultivoheshin si medikament dhe jo për t’u ushqyer me to?