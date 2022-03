Mjeku popullor, Ylli Merja: Këto janë gabimet që ju bëjnë të shtoni peshë

Marrja e kontraceptivëvë, marrja e disa hormoneve, sëmudnja e tiroideve por në mënyrë të paditur, marrja e ushqimeve me yndyrë të fshehur, reahtia e njerëzve që rrinë dy orë në kafe dhe nuk lëvëizin, të gjitha këto janë faktorë që çojnë drejt obezitetit, në dhjamosjen e barkut dhe pjesën e kofshëve. Zgjerohet zorra e trashë dhe humbet peristaltikën dhe më pas shëndeti nuk ka më ditë me diell, thotë mjeku popullor Ylli Merja i cili tregon si më poshtë faktorët që çojnë në obezitet.

Ju duhet të merrni aq kalori sa digjni. Një balancë përshembull është 2000-3000 kalori.

Faktorët e riskut që çojnë në obezitet:

Çrregulimet në nivelin e tretjes: Pas moshës 50 vjec edhe zorra fillon të uli peristaltikën, mund të depozitojë në pjesën anësore të saj mbetje të depozituar dhe humb funskionin e saj.

Çrregullimet në funskionimin e mëlçisë: Nqs marrim mediakemnte të ndryshme për një kohë të gjatë. Mëlçia duhet detoksifikuar, pasi është laburatori që kryen shumë proçese dhe mes të tjerash dhe menaxhimin e energjisë së trupit. Prandaj keqtrajtimi i këtij organi ndikon në çregullimin e metabolizmit.

Çrregullimet e teroides: Tiroidja është i vetmi organ që bën jo vetëm prodhimin ejodit por menaxhon energjinë trupore. Bën shpërndarjen e energjisë dhe djegien e kalorive.

Jeta sedentare: Është për të ardhur keq që edhe fëmijet e vegjël duke luajtur me lojrat e tyre që janë të ulur në karrige duke ndjekur nëpër ekranë duke punuar me telefonin, fillojë të dhjamosen. Një këshillë për prindërit, ata detyrimisht duhet që fëmijët e tyre t’i bëjën të jenë aktiv, energjik, me trup elastik dhe jo të qullosur që në moshat fëmijënore./albeu.com/