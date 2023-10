Mjekët konfirmojnë: Katër grupe njerëzish nuk duhet të hanë kurrë biftek

Kur shumica e njerëzve hanë një biftek, “trupi i tyre e zbërthen dhe i përdor përbërësit për qëllimet e veta, si ndërtimi i muskujve dhe prodhimi i gjakut”, shpjegon Dr. Mike Ball. “Për fat të keq, kjo nuk është e vërtetë për të gjithë njerëzit”, thotë ai, duke shtuar, “Ka edhe efekte negative të shijimit të këtij ushqimi”. Bifteku është i pasur me yndyra të ngopura dhe konsumimi i rregullt i mishit të kuq lidhet me kolesterolin e lartë, sëmundjet e zemrës dhe kancerin, veçanërisht kancerin e zorrës së trashë”.

Nga ana tjetër, të gjithë thonë se mishi i kuq nuk është aq i shëndetshëm në krahasim me alternativat, ndaj jemi në dilemë nëse dhe sa shpesh është e dëshirueshme ta konsumojmë. Lajmi i mirë është se në moderim, një copë biftek nuk është e pashëndetshme për shumicën e njerëzve. Megjithatë, ka njerëz që duhet ta shmangin atë për arsye shëndetësore.

Personat që kanë probleme shëndetësore që lidhen me zorrët

Edhe pse shumica e të gjitha ushqimeve janë të mira për t’u ngrënë me moderim, duhet të jeni të kujdesshëm me biftekun nëse keni stomak të ndjeshëm. Kjo sepse “çështjet gastrointestinale e bëjnë më të vështirë tretjen e mishit të kuq”, thotë Dr. Ball.

Sasi të mëdha të ushqimeve proteinike dhe yndyrore, si bifteku dhe mishi i kuq, kërkojnë shumë më shumë kohë për të dalë nga stomaku. Shenja e parë e këtij problemi është fryrja dhe shqetësimi intensiv, i cili është rezultat i toksinave të tepërta që grumbullohen në aparatin tretës.

Kushdo që është alergjik ndaj mishit të kuq

“Të vetmit njerëz që duhet të shmangin fare të hanë biftek janë ata që kanë një reagim afatshkurtër ndaj tij, si për shembull ata që kanë alergji”, shpjegon Dr. Ball. Njerëz të tjerë në grupet me rrezik më të lartë ndoshta nuk do të kenë reagime negative nëse herë pas here e teprojnë biftekin, por në të vërtetë nuk është kështu nëse jeni alergjik.

Sindroma Alpha-gal, e zbuluar vetëm vitet e fundit, përkufizohet si një alergji ndaj produkteve të bëra nga gjitarët, veçanërisht pjesët e mishit të kuq, raporton Klinika Mayo. Edhe pse kjo alergji është mjaft e rrallë, nëse e keni, simptomat e saj do të shfaqen brenda disa minutave pasi keni ngrënë një kafshatë biftek.

Simptomat e alergjisë përfshijnë urtikarie, kruajtje dhe/ose lëkurë me luspa, rrufë, dhimbje koke, gulçim, dhimbje stomaku, diarre ose të vjella dhe ënjtje të pjesëve të trupit si buzët, fytyra, gjuha dhe fyti.

Personat që kanë diabet

Bifteku dhe pjesa më e madhe e mishit të kuq janë shumë më të larta në yndyrna të ngopura sesa alternativat, shpjegon doktoresha Sedrina Calder, e cila mund të grumbullojë më shumë kolesterol LDL në gjak dhe të rrisë presionin e gjakut.

– Njerëzit me diabet kanë një rrezik të shtuar të sëmundjeve të zemrës, kështu që shmangia e biftekut do të parandalonte rritjen e mëtejshme të këtij rreziku, sugjeron ajo.

Shoqata Amerikane e Diabetit rekomandon që marrja totale e yndyrës për një person me diabet të mos kalojë 20 gram, dhe një biftek 200 gram përmban mesatarisht rreth 19 gram yndyrë të ngopur. Duke qenë se gjasat e presionit të lartë të gjakut dyfishohen për një person me diabet në krahasim me dikë pa, bifteku duhet të jetë në menunë tuaj sa më rrallë të jetë e mundur nëse vuani nga kjo sëmundje.

Çdokush me një histori familjare të kancerit të zorrës së trashë

Konsumimi i shpeshtë i biftekut mund të shkaktojë probleme të shumta shëndetësore, por më së shumti për njerëzit me predispozita të caktuara gjenetike. Ngrënia e biftekit dhe mishrave të tjerë të kuq të ngjashëm “ka qenë e lidhur me disa kancera të ndryshme, veçanërisht kancerin e zorrës së trashë”, thotë Dr. Calder, duke shtuar: “Nëse dikush në familjen tuaj ka pasur kancer të zorrës së trashë, mund të jetë e mençur të shmangni biftekun”.

Sipas Harvard Health, njerëzit që hanë 140 gram ose më shumë biftek në baza ditore rrisin rrezikun e zhvillimit të kancerit të zorrës së trashë me 28%. Thënë kjo, mishi pa yndyrë si pula dhe peshku konsiderohen alternativa më të shëndetshme për mishin e kuq.