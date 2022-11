Mënyra si të manifestosh para, për të mos patur kurrë probleme ekonomike

Duke hequr dorë nga versioni i vjetër i vetes

Gjithçka ka të bëjë me mendësinë! Nëse ti mendon se je i/e pasur dhe sillesh si i/e tillë, si përfundim, paraja do ta gjejë rrugën për tek ti. Ajo që është me rëndësi: Çlirohu nga stresi dhe identifikimi si një person i varfër dhe nis të besosh se paratë po vijnë drejt teje.

Identifiko limitet e imagjinatës

Manifestimi nuk e njeh fjalën “NUK” dhe veçanërisht, limitin. Nëse ka diçka që e bllokon manifestimin, është pikërisht mendimi se diçka nuk do të realizohet. Jo, gjithçka do të përmbushet, pavarësisht se çfarë tregon situata momentale.

Zgjidh një teknikë

Nëse do të zgjedhësh metodën 369, atë të pëshpëritjes, scripting, apo vizualizimin, është në dorën tënde. Gjej atë që të përshtatet dhe jepi.

Trego mirënjohje

Mirënjohja njihet edhe si begati. Tregoji mirënjohje universit, ji i/e lumtur, jeto në moment dhe shiko si e gjitha do të shumëfishohet.

Përdor afirmimet

“Kam aq shumë para sa nuk di ku t’i çoj”; “Jam shumë i/e lumtur që kam kaq shumë lekë në llogari”, etj. bëjnë magji! Thuaji gjatë ditës, beso dhe mirëprit mrekullitë e universit!