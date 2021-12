Mësoni se si ta menaxhoni zemërimin me disa hapa të shpejtë

Ashtu si të gjitha emocionet, zemërimi është i natyrshëm dhe diçka që ju e keni ndjerë të paktën disa herë në jetën tuaj.

Të mësoni se si ta kontrolloni atë mund të luajë një rol të rëndësishëm në marrëdhëniet tuaja.

Kur zemëroheni jashtëzakonisht shumë, mund të thuhen fjalë të pakujdesshme që mund të lëndojnë të dashurit tuaj. Ju mund t’i kërkoni falje, por fjalët e thëna një herë nuk mund të kthehen prapa.

Këshilla e parë që sugjerohet është të mendoni para se të flisni. Një mendim i thjeshtë mund t’ju pengojë të thoni fjalë të pakujdesshme dhe të lëndoni të afërmit tuaj.

Ndoshta është më mirë të qëndroni të heshtur kur jeni të zemëruar dhe të frustruar, dhe më vonë të analizoni në vetvete këtë çështje. Jo vetëm që do të jeni në gjendje t’i qaseni çështjes me një kokë të qartë, por do të merrni edhe vendime më të mira.

Thjesht përsërisni ngadalë në kokën tuaj fjalët ‘Merreni lehtë’ ose ‘Gjithçka do të jetë në rregull’.