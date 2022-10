Menopauza mund të sjellë këtë problem serioz në çift

Menopauza mund të fillojë disa muaj ose vite përpara menstruacioneve tuaja të fundit dhe mund të zgjasë deri në katër vjet pas menstruacioneve të fundit.

Simptomat fizike të menopauzës përfshijnë të nxehtit, vështirësi në gjumë dhe djersitje gjatë natës, ndërsa simptomat mendore përfshijnë humor të ulët ,ankth dhe vështirësi në përqendrim.

Sipas një sondazhi me 1000 gra zbuloi se 70 për qind fajësuan menopauzën për divorcin ose problemet e tyre martesore. Kutse vetëm një e treta e grave të anketuara thanë se u ishte ofruar trajtim ose terapi zëvendësuese hormonale (HRT) për të lehtësuar simptomat e tyre. Megjithatë, shumica menduan se marrja e mbështetjes ose trajtimit mund ta kishte shpëtuar potencialisht martesën e tyre.

Dr Louise Newson, tha në një deklaratë se: “Ndërsa simptomat fizike të menopauzës janë të njohura dhe diskutohen shpesh, ndikimi i shëndetit mendor shpesh injorohet dhe mund të jetë katastrofik për shumë gra, duke pasur një sëmundje të thellë, efekt negativ në punën, marrëdhëniet dhe financat e tyre “

“Gjetjet tona sugjerojnë gjithashtu se gratë që përjetojnë menopauzë dhe abuzim në familje ka të ngjarë të përballen me nevoja të larta shëndetësore. Mungesa e qartë e mbështetjes së specializuar ose e një hetimi të ndjeshëm rutinë do të thotë se takimet në lidhje me menopauzën janë aktualisht një mundësi e humbur për ndërhyrje,” përfundoi ajo.