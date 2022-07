Mendoni se dini ta gatuani orizin? Mësoni këtë sekret të vogël që përbën një ndryshim të madh në përfitimet shëndetësore të tij

Orizi është ushqimi bazë në shumë kultura në botë dhe është një nga produktet më të rëndësishme që ushqen më shumë se gjysmën e popullsisë së botës. Çdokush mund të thotë se orizi është shumë i lehtë për t’u përgatitur, por në fakt edhe ai ka një sekret.

Përveç kësaj, përfitimet shëndetësore të orizit janë të shumta: siguron energji të shpejtë dhe të menjëhershme, rregullon dhe përmirëson qarkullimin e zorrëve, stabilizon nivelet e sheqerit në gjak, ngadalëson procesin e plakjes, si dhe është një burim shumë i mirë i vitaminës B1 për trupin e njeriut.

Kur bëhet fjalë për përfitime shëndetësore, orizi i bardhë është veçanërisht i dëmshëm. Vetëm një filxhan përbëhet nga 200 kalori.

Më poshtë keni një truk të thjeshtë se si t’a gatuani orizin e bardhë në mënyrë të shëndetshme.

Studimet e fundit kanë treguar se vlera kalorike e orizit mund të shkurtohet me një hile të thjeshtë, e cili mund të shtojë edhe lëndë ushqyese të tjera. Dr. Sudhair James, i cili bëri një studim mbi vlerën ushqyese të orizit, shpjegoi se ne duhet të gatuajmë oriz ashtu si zakonisht.

I vetmi ndryshim është se para se të filloni të vloni orizin, duhet të shtoni pak vaj kokosi në ujë. Pasi të gatuani, lëreni në frigorifer për rreth 12 orë të ftohet.

Oriz që vloni në ujë me vaj kokosi e bën atë shumë të lehtë për t’u tretur, gjë që i lejon trupit tonë ta kthejë atë në sheqer me lehtësi, pastaj glikogjen, dhe së fundi, ta ruajë atë si yndyrë. Nga ana tjetër, tiganisja apo forma të tjera të orizit të gatuar nuk e ndryshojnë atë, duke bërë që orizi të tretet me vështirësi.

Sipas Dr. Pusparajah Thavarajah, bashkëautor i studimit, shtimi i lipideve (në këtë rast vaj kokosit ose ndonjë lloj yndyre tjetër) zvogëlon në mënyrë drastike përqindjen e niseshtesë, duke e bërë lehtësisht të tretshëm orizin.

Në fakt, vaji reagon me niseshtenë duke ndryshuar kështu në strukturën e saj, duke bërë që orizi të shpërbëhet me lehtësi.