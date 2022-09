Më thuaj shenjën e Horoskopit, të të tregojë gabimin më të madh që bën në lidhjen e dashurisë

Le ta pranojmë: Asnjëri prej nesh nuk është i përsosur, por sigurisht që na pëlqen të mendojmë se jemi.

Të gjithë bëjmë gabime në marrëdhënie dhe ndonjëherë ato gabime na mësojnë mësime të vlefshme për jetën. Por, ndonjëherë, ne kapemi pas modeleve toksike të marrëdhënieve që as nuk i vërejmë se ekzistojnë. Por e vetmja mënyrë për të dalë nga këto kallëpe është të përballesh me të vërtetën në mënyrë që t’i kapërcesh ato një herë e përgjithmonë.

Këtu janë gabimet më të mëdha të marrëdhënieve që bën çdo shenjë e zodiakut.

DASHI: E KENI TË MIRËQENË PARTNERIN

Dashi ka personalitete drejtuese, dihet. Por kjo mani që ata të jenë liderë shpesh ekziston edhe në marrëdhënie. Mos harroni: Partneri shkon me ne, jo na ndjek!

DEMI: JU GËLLTITNI GJITHÇKA

Demi e ka zakon të keq që të mos flasin për atë që ndjejnë dhe të mos kërkojnë atë që duan nga marrëdhënia, në mënyrë që të ruajnë paqen dhe harmoninë. Por kjo zakonisht çon në një shpërthim të papritur që copëton gjithçka!

BINJAKËT: MOS U DORËZONI PARA FUNDIT

Siç e dimë, Binjakët nuk janë shumë të mirë në angazhime. Kjo nënkupton largimin e menjëhershëm të tyre prej tyre. Dmth, nëse është diçka që do, vëlla Didyme, rri edhe pak dhe shiko si do të shkojë. Mos e vendosni në këmbë!

GAFORRJA: MOS E LINI VETEN JASHTË

Kur Gaforret janë në një lidhje, ata priren të humbasin veten në të. Krijohet një lloj bashkëvarësie, ku dëshirat dhe nevojat e tij vijnë në vend të dytë. E kuptoni që kjo nuk duhet të ndodhë, apo jo?

LUANI: MOS U SHANI ME PARTNERIN TUAJ

Është e lehtë t’u heqim nervat të tjerëve, veçanërisht kur bëhet fjalë për partnerin tonë. Megjithatë, kjo nuk duhet bërë. A do të dëshironit, Leo, që djaloshi tjetër t’ju kontrollojë 24/7? Me siguri jo!

VIRGJËRESHA: NUK MUND TË NDRYSHOSH ASKËND

Motoja e përgjithshme e Virgjëreshës në jetë është: “Mund ta rregulloj!”. Megjithatë, kjo nuk vlen për njerëzit, veçanërisht për marrëdhënien tuaj. Mund të shprehësh atë që të shqetëson, por nuk je Nënë Tereza dhe as nuk mund ta “shërosh” dikë, as sigurisht ta ndryshosh atë që është!

PESHORJA: DIPLOMACIA DO T’JU HAJË

Peshorja është diplomati i zodiakut dhe kjo dihet. Kjo çon në një qëndrim pasiv-agresiv nga ana e tij, sikur asgjë nuk e prek atë. Nëse nuk është kështu, më mirë filloni të flisni dhe të mbani qëndrim për gjërat, Zyge.

AKREPI: GJITHÇKA NË EKSTREM

Akrepi në përgjithësi është një krijesë e ekstremeve. Kur partneri i tij mban qëndrim për një çështje ose shpreh një mendim tjetër, në vend që të diskutojë, Akrepi preferon të shpërthejë në një shpërthim që shkatërron gjithçka në rrugën e tij. Merreni me mend, Akrep, nëse personi tjetër mund ta përballojë këtë më shumë se 2-3 herë…

SHIGJETARI: JINI TË SINQERTË ME ATË QË NDJENI

Jeta për Shigjetarët është një lojë, një aventurë. Dhe kur aventura ka mbaruar, Shigjetari është tashmë në fluturimin e radhës. Për fat të keq, Shigjetar, kjo nuk mund të bëhet gjithmonë dhe në një moment do t’ju duhet të uleni dhe të përballeni me atë që ndjeni, si dhe t’ia komunikoni ato personit tjetër.

BRICJAPI: DUKE PRITUR QË DIKUSH T’JU LËNDOJË

Pesimizmi natyral i Bricjapit është diçka që shpesh kanalizohet edhe në marrëdhënie. Ai mund të jetë dashnor i marrëdhënieve dhe të punojë shumë për to, por ankesat, nervat dhe mjerimi shfaqen shpejt dhe kjo në vetvete e dëmton marrëdhënien.

UJORI: JO GJITHMONË DUHET TË FITONI

Po, Ujorët janë shumë inteligjentë, këmbëngulës dhe jeta e tyre është një betejë e vazhdueshme. Në marrëdhënie, megjithatë, kjo nuk ekziston, kështu që ndaloni së numëruari fitoret dhe shijoni ndjenjën.

PESHQIT: MOS SAKRIFIKONI GJITHÇKA PËR DASHURINË

Dihet që Peshqit janë romantikë dhe do të bëjnë gjithçka për dashurinë. me fal miku im. Një marrëdhënie ka për qëllim të të kompletojë, jo të humbasë pjesë të tua për t’u përshtatur me të!