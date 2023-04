“Mbrëmja do ju sjellë të papritura …”, Horoskopi i ditës së mërkurë, 19 prill 2023

Dashi

Mundohuni të mos shpërqendroheni duke u marrë me gjëra të kota sot dhe kini më shumë besim tek vetja. Ju të dashuruarit, edhe pse nuk do ndiheni shumë mirë moralisht kjo nuk do ketë pasoja në lidhjen që keni krijuar. Mjedisi yjor do të përforcojë marrëdhënien që keni krijuar dhe do sjellë mjaft lumturi. Në mbrëmje atmosfera do ngrohet më shumë nga sa e kishit menduar. Ju beqarët do jeni fizikisht në formë mjaft të mire dhe do tërhiqni mjaft persona pas vetes. Guxoni sot dhe keni për të dalë të fituar. Në punë do jeni profesionistë dhe nuk do lini asnjë mundësi t’iu ikë nga duart. Sektori i financave nuk do përbëjë problem dhe gjithçka do jetë mjaft e stabilizuar.

Demi

Sot duhet të gjeni pak kohë për veten tuaj. Reflektoni, kënaquni, argëtohuni dhe do rimerrni më shumë energji. Për ju të dashuruarit, edhe pse nuk do ketë shumë pasion, dita do jetë e qetë dhe me emocione. Mundohuni ta shfrytëzoni çdo moment kur të jeni pranë partnerit. Ju beqarët më mirë të qëndroni vetëm sesa të nisin aventura të cilat nuk do i çojnë askund dhe do ju shkaktojnë dhimbje. Në punë, personaliteti juaj i fortë do adhurohet nga të gjithë. Ka mundësi që shumë shpejt t’iu ofrohet një post më i rëndësishëm. Nëse keni pasur probleme financiare Saturni do iu ndihmojë t’iu gjeni zgjidhje afatgjata. Do hiqni edhe disa para mënjanë.

Binjakët

Gjatë kësaj dite duhet të veproni me shumë takt sepse as nuk e mendoni çfarë mund t’iu ndodhë në momentin më të papritur. Ju që jeni në një lidhje do ecni në një fushë të minuar. Nga momenti në moment mund të lindin debate dhe konflikte të cilat do ua shtojnë mërzitjen. Ju beqarët edhe pse do lodheni paksa do mund të gjeni personin që keni ëndërruar. Mos e lini atë t’iu ikë nga duart. Në punë sido që të vijnë gjërat mos u izoloni dhe mos mendoni se nuk ka rrugëdalje. Kërkoni mbështetje nga kolegët dhe gjithçka do zgjidhet. Në planin financiar nuk do tregoheni aspak të arsyeshëm. Dijeni se po nuk e shtrënguar pak rripin nuk do fitoni asgjë.

Gaforrja

Gjatë kësaj dite priten ndryshime goxha të mëdha që do ju kthejnë humorin e mirë. Për ju të dashuruarit më në fund do vijë një dite ashtu si e keni dëshiruar që të ishte. Nuk do keni as probleme dhe as debate me atë qe dashuroni. Nëse jeni beqarë yjet do iu bëjnë një surprizë. Bëhuni gati dhe emocionet që do përjetoni do jenë të mëdha. Në punë, do iu jepet një detyrë e re që në disa momente do ju kërkojë edhe disa sakrifica. Mos ngurroni sepse keni për të dalë të fituar. Në sektorin financiar pritet të keni fat dhe do iu gjeni zgjidhje të gjitha atyre pengesave që iu kanë dalë kohët e fundit. Planetët do jenë në anën tuaj.

Luani

Hëna dhe Urani do ju mbajnë nën presion gjatë kësaj dite dhe në disa momente do keni frikë të hidhni hapa. Neptuni do iu bëjë më të kthjellet ju të dashuruarve. Nëse keni pasur mosmarrëveshje do mundoheni t’i sqaroni dhe do flisni më hapur me njëri-tjetrin. Nëse jeni beqarë nuk do keni asnjë takim interesant dhe nuk do mundeni dot ta ndryshoni statusin. Në punë do ju kërkohet të bëni akoma më shumë përpjekje për të arritur objektivin. Në fakt edhe pse të lodhur ju nuk do kurseheni aspak. Në planin financiar Mërkuri do iu japë ide shumë të mira se si ta përmirësoni buxhetin dhe shumë shpejt do arrini atje ku keni dëshiruar gjithmonë.

Virgjëresha

Sado të vështira të jenë gjërat gjatë kësaj dite duhet patjetër të merrni disa vendime thelbësore. Nëse keni një lidhje mundohuni me sa të keni mundësi të rregulloni të gjitha mosmarrëveshjet që kanë lindur me partnerin tuaj. Do ndiheni edhe vete më të qetë shpirtërisht. Ju beqarët duhet ta lini veten të lirë nëse doni që të gjeni personin e duhur. Shikoni mirë kudo që do shkoni. Në punë, cilido që të jetë pozicioni që keni duhet të veproni me takt dhe diplomaci që te mos keni probleme më vonë. Për financat duhet të ndërmerrni një strategji të re menaxhimi sepse gjendja do jetë paksa delikate. Mos lejoni që gjërat të marrin tatëpjetën më shumë.

Peshorja

Falë Mërkurit sot do bëni gjithçka për të kaluar vështirësitë që do iu dalin para. Çdo moment ka për të qenë shumë më këndshëm nga dje. Nën influencën e shumë planetëve, jeta juaj në çift do jetë e bukur dhe e ngrohtë. Mund të mendoni seriozisht ta çoni edhe më tej lidhjen dhe të merrni vendime mjaft të rëndësishme. Ju beqarëve do iu plotësohet dëshira për të bërë sa më shumë takime. Njëri prej tyre do jetë më i veçantë nga të tjerët. Në punë duhet fillimisht të mbillni mirë farat në mënyrë që edhe frutat të jenë të shijshme. Tregoni pak me shume matuni me financat dhe do e largoni rrezikun që po iu kanosej.

Akrepi

Bëni edhe pak përpjekje sot që të gjeni ekuilibrin që ju ka munduar. Keni për ta parë që më pas gjërat kanë për të qenë më ndryshe. Ju të dashuruarit do jeni me këmbë në tokë dhe më të ekuilibruar në mendime. Kjo do iu krijojë mundësinë të ndiheni rehat dhe të lumtur. Mundohuni t’i shprehni edhe më tepër ndjenjat. Ju beqarët do e përdorni së tepërmi aftësinë tuaj joshëse dhe do bëni për vete cilindo që ju do. Në punë gjërat do ju n ndërlikohen pak më shumë dhe shefat nuk do ngurrojnë t’ua vënë në dukje. Përvishni mëngët dhe keni për t’i dalë mbanë. Për të stabilizuar buxhetin duhet të bëni pak përpjekje sepse nëse e lini pas dore gjithçka, nuk do i keni mirë punët.

Shigjetari

Mos u inatosni për problemet më të vogla që do ju dalin para sot sepse gjithçka e ka një zgjidhje po reflektuat. Yjet do jenë mjaft të favorshëm për jetën tuaj në çift. Ata do bëjnë çmos që ju të qëndroni larg konflikteve me njëri-tjetrin dhe të dhuroni sa me tepër dashuri. Venusi, duke bashkëpunuar me Plutonin do iu krijojë kushtet e favorshme që ju beqarët të krijoni një lidhje. Në punë sado të mundoheni do e keni të vështirë të nisni një bashkëpunim me disa persona që nuk ju kanë pëlqyer asnjëherë. Më mirë mos hidhni hapa pa qenë të sigurt. Financat nuk do jenë shumë të stabilizuara. Nëse vazhdoni ende me shpenzimet mund ta keni punën keq.

Bricjapi

Do i urreni edhe më shumë padrejtësitë gjatë kësaj dite dhe do mundoheni të bëni më shumë për personat që ja vlejnë vërtet. Marsi do ndikojë së tepërmi në jetën tuaj në çift. Do e joshni gjithë kohës partnerin dhe do bëni gjithçka në mënyrë që ai të ndihet sa më mirë në praninë tuaj. Edhe ju beqarët do jeni sharmante. Duhet ta dini se kjo ditë do jetë më e favorshme për lidhje serioze sesa për aventura kalimtare. Jeni ju gati për këtë? Në punë duhet të jeni më të duruar dhe më të logjikshëm, përndryshe situata mund të dalë jashtë kontrollit. Në planin financiar nuk duhet të merrni më shume rreziqe sesa duhet sepse do keni probleme.

Ujori

Sot nuk do i bëni gjërat përgjysmë dhe nuk do dorëzoheni për asnjë moment. Do keni fuqi,. durim dhe këmbëngulje pafund. Klima në jetën tuaj në çift do jetë mjaft e ngrohtë dhe ju do tregoheni më realiste sesa kohët e fundit. Kjo në fakt do iu hapë më shumë sytë dhe do i mendoni gjërat më mirë. Nëse jeni beqarë nuk duhet të joshni përtej limiteve sepse në vend që të gjeni atë që kërkoni do merrni një nam të keq që do e vuani gjatë. Në punë do jeni më të suksesshëm nëse keni një kompani tuajën ose nëse ushtroni një profesion të lirë. Kujdes me shpenzimet e tepruara nëse nuk doni ta çekuilibroni buxhetin tuaj.

Peshqit

Nëse keni pakënaqësi apo dyshime më mirë flisni hapur sot dhe mos mbani gjëra përbrenda. Për ju që jeni në një lidhje, marrëdhënia me partnerin mund të kalojë një ditë paksa të vështirë. Mos u viktimizoni sepse në këtë mënyrë do ia ngrini edhe me shumë nervat atij. Nëse jeni beqarë do e bëni për vete atë që dëshironi dhe ai nuk do mund t’iu rezistoje dot. Më në fund erdhi edhe dita juaj. Në punë shihni nga të gjitha anët para se të veproni edhe pse do jeni bindës dhe do keni mbështetjen e të gjithëve. Shmangni operacionet e ndërlikuara financiare nëse nuk doni që financat të dobësohen ndjeshëm. Dite e pafavorshme për këtë sektor.