Mbajini “vath në vesh”, sjelljet që duhet t’i shmangni me patjetër nëse sulmoheni nga qentë endacak

Qentë endacakë janë kaq të përhapur në të gjithë botën sa herët a vonë, ju do të dilni ballë për ballë me një ose dy endacakë. 99% të rasteve endacakët do të shmangin konfrontimin me njerëzit, por herë pas here një qen mund të veprojë konfrontues, gjë që mund të çojë në një përvojë pikëlluese nëse nuk jeni njohur me sjelljen e qenit.

Këto janë disa nga mënyrat si të silleni nëse ndesheni me qentë endacak:

Qëndroni të qetë dhe largohuni por mos vraponi.

Kjo është gjëja më e thjeshtë, më e rëndësishme për të mbajtur mend. Nëse një qen endacak po ju leh nga një distancë, ka shumë të ngjarë që t’ju paralajmërojë të qëndroni jashtë territorit të tij. Ajo do të qëndrojë në buzë të territorit të tij dhe do të lehë për t’ju paralajmëruar që të mos hyni në të. Për sa kohë që qëndroni të qetë dhe largoheni nga qeni, nuk duhet të keni asnjë problem.

Çfarëdo që të bëni, mos ikni; qentë ka të ngjarë të japin ndjekje instiktive dhe nuk ka asnjë mënyrë që t’i tejkaloni ata në një vrapim të shkurtër. Kjo është arsyeja që ju shikoni qen që ndjekin makina dhe motoçikletë.Qentë që ju rrëzojnë poshtë ka të ngjarë të kafshojnë këmbët tuaja për t’ju ndaluar.

Shmangni konfrontimin me kopenë e qenve

Nëse hasni në rrugën tuaj një kope me qenë, atëherë ky është një lajm i keq. Besimi i qenve shumëfishohet kur ata kanë miqtë e tyre përreth dhe ata e dinë mirë se si të koordinohen për të hequr një kërcënim. Ç ‘është më e keqja, tufa e qenve nuk sinjalizojnë gjithmonë qëllimin e tyre agresiv duke lehur; Unë kam parë qen në tufë që heshtin të anojnë një kërcënim të perceptuar pa zë.

Nëse një tufë qen vepron miqësisht, ka shumë të ngjarë që jeni mirë. Por besojini instikteve tuaja në këtë; nëse një tufë ndihet kërcënuese edhe nëse askush nuk leh, mos e provoni. Ecni larg dhe gjeni një mënyrë tjetër edhe nëse është e gjatë.

Një shënim interesant për sjelljen e qenve është se një qen që tund bishtin e tij nuk është domosdoshmërisht miqësor. Qentë tundin bishtin kur janë të ngazëllyer dhe një qen që do t’ju kafshojë patjetër që do të ndjejë eksitim në përballjen e ardhshme. Në fakt, shumë qen tundin bishtin e tyre edhe pse është e qartë se nuk janë miqësorë.

Dërgoni sinjale qetësuese.

Ka mënyra të thjeshta që ju mund t’i sinjalizoni një qeni se keni qëllim paqësor. Duke i kryer këto, ju po i tregoni qenit se nuk do ti bëni dëm dhe do të shmangni shkaktimin e agresionit të tij.

Mos harroni se shumica e qenve të vetmuar kanë frikë nga njerëzit. Duke u thënë atyre në gjuhën e tyre se nuk jeni këtu për t’i sulmuar ata, ka të ngjarë të tërhiqen.Disa sinjale të dobishme qetësuese që shpesh përdor: Bëni zhurmë, lipini buzët tuaja, shmangni kontaktin me sy, qëndroni anash qenit, lërini të afrohen dhe të nuhatin (por mos ngrini dorën; ata mund të befasohen dhe kafshojnë).

Po kështu, shmangni veprimin dominant me qen. Kjo shkon kundër sugjerimit të shumë njerëzve, por ashtu si me njerëzit, nëse përshkallëzoni agresionin, gjithmonë ekziston rreziku që tjetri të ndjekë shembullin. Mos harroni, qëllimi këtu është që të largoheni të padëmtuar, të mos vërtetoni se jeni më dominues se disa të humbur.

Disa sjellje agresive tuaja që duhet t’i shmangni: Duke ju ngritur zërin apo duke ju bërtitur apo duke vrapuar pas tyre.

Kërkoni ndihmë nga vendasit.

Vendasit janë një ndihmë e madhe kur merreni me qen endacakë. Në fakt, nuk keni gjasa të keni ndonjë problem të vërtetë për sa kohë që vendasit janë afër. Qentë do t’i njohin ata, dhe njerëzit do të dinë se si të merren me endacakët lokalë. Nëse asnjë vendas nuk është afër dhe nuk dini çfarë të bëni për të shmangur dëmtimet, vetëm bërtisni për ndihmë.

Bëni sikur po merrni një gur

Duke ju paralajmëruar kundër sjelljes agresive, më lejoni tani të rekomandoj diçka që qentë me siguri do ta perceptojnë si një agresion. Përdoreni këtë si mjetin e fundit nëse dështon sa më sipër. Përuluni dhe mashtroni duke marrë një shkëmb të vogël. Për disa arsye, ky është një gjest që qentë në të gjithë botën kanë mësuar ta njohin si një burim të dhimbjes së afërt, i cili fatkeqësisht thotë shumë për abuzimin që ata shpesh marrin.

Asnjëherë nuk më është dashur ta përdor këtë pasi kam mësuar rreth sinjaleve qetësuese. Por, para se të dija ta zbusja një situatë, unë duhej të përdorja këtë hile disa herë, dhe ai funksionoi çdo herë. I bëri qentë më agresivë, por ata mbanin një distancë të respektueshme.

Çfarë të bëni nëse sulmoheni?

Nëse një sulm qeni duket i pashmangshëm, përdorni një objekt – një çantë shpine, një shkop, madje edhe këmishën tuaj të mbështjellë rreth parakrahit nëse koha lejon – për të shmangur një sulm. Mos u mundoni të godisni qenin pasi ka të ngjarë të shmanget dhe të lëvizë brenda rrezes. Nëse sulmoheni, përdorni parakrahin tuaj për të mbrojtur kokën dhe fytyrën me çdo kusht. Për t’i shpëtuar zonës, ecni prapa nga qeni sulmues, duke parë qenin indirekt.

Pas sulmit, shkoni në një spital sa më shpejt që të mundeni. Nëse plagët tuaja nga tërbimi nuk janë të azhurnuara, do të duhet të qëlloni sepse shumë qen endacakë mbajnë tërbim, i cili mund të jetë vdekjeprurës. Do t’ju duhen gjithashtu ato kafshime të trajtuara kundër infeksionit.

Kini parasysh, nëse bëni si më sipër, një konfrontim i drejtpërdrejtë dhe fizik nuk ka gjasa.