“Mashtruesit” e Horoskopi, këto shenja do të bëjnë namin me gënjeshtra në vitin 2023

Jini shumë të kujdesshëm sepse këto shenja të zodiakut në vitin 2023 do të kenë tendencën të gënjejnë ata që i rrethojnë. Ata do të jenë të prirur të hedhin hi në sytë e të tjerëve dhe t’i mashtrojnë ata. Ata e meritojnë titullin “Pinoçhio 2023”. Kështu që bëni kujdes nëse shoqëroheni me një nga tre shenjat që do t’i analizojmë pak më poshtë:

Demi

Le të jemi specifik sepse nuk duam që topi të marrë të gjithë demat. Fjala është për ata që i përkasin gjysmës së parë të dekadës së tretë të shenjës së tyre, pra nga 20 deri në 25 gradë. Arsyeja pse hundët e tyre “do të rriten” mjaft në vitin e ri është ndikimi që marrin nga Neptuni, i cili është në shtëpinë e tyre të njëmbëdhjetë. Kjo është shtëpia që merret me miqësitë, jetën shoqërore, shoqërinë dhe argëtimin ndër të tjera. Pra, këta Dem do të kenë prirjen t’u thonë shumë gënjeshtra miqve dhe të njohurve. Çështja është se ata mund të gënjejnë, madje mund ta besojnë thellë dhe mund të gënjejnë edhe veten.

Virgjëresha

Virgjëreshat nga të cilat duhet të “frikesoheni” në vitin 2023 dhe duhet të kontrolloni vazhdimisht çdo gjë që ju thonë, janë ata që i përkasin dekadës së tretë të shenjës së tyre dhe marrin ndikimin e drejtpërdrejtë të Neptunit. Për këto Virgjëresha, Neptuni është në shtëpinë e tyre të shtatë dhe përralla që duhet t’u shesin të tjerëve të rëndësishëm në jetën e tyre nuk do të përfundojë kurrë. Kjo shtëpi ka të bëjë me lidhjet e dashurisë, me flirtin, me martesën, por edhe me marrëdhëniet në përgjithësi, ndaj ka shumë mundësi që t’i shihni të përqafojnë, të gënjejnë partnerin, të turbullojnë ujërat.

Akrepi

Mos i vrisni me gurë të gjithë Akrepët! Jo të gjithë do ju gënjejnë në vitin 2023. Ata nga të cilët duhet të keni frikë janë ata që i përkasin dekadës së tretë të shenjës së tyre dhe janë të ndikuar drejtpërdrejt nga Neptuni tek Peshqit. Në fund të fundit, ky planet është në shtëpinë e tyre të pestë dhe i bën ata të thonë gënjeshtra të ndryshme për njerëzit me të cilët flirtojnë. Kjo është shtëpia e flirtit, dashurisë dhe marrëdhënieve të dashurisë, por Akrepat e dekadës së tretë do të shiten të çmendur në vitin 2023 kur bëhet fjalë për çështjet e dashurisë.