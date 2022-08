Macja juaj po fillon të bëjë naze me ushqimin? Ja si duhet të silleni me të

Pavarësisht nëse maces tuaj zakonisht i pëlqen ushqimi i lagësht ose i thatë për macet, nëse befas fillojnë të kthejnë tasin e tyre, mund të shqetësoheni se diçka nuk shkon.

Nëse nuk ka arsye mjekësore për sjelljen e maces tuaj, Ness Bird, Këshilltari i Ushqyerjes në Arden Grange ka gjashtë pyetje për t’i bërë vetes.

Ja se cilat janë ato:

A është macja ime e stresuar?

Macet janë krijesa të ndjeshme. Ata mund të stresohen për shumë arsye dhe kjo mund të ketë një ndikim negativ në oreks. A ka ndryshuar ndonjë gjë në familje që mund të jetë përgjegjëse? Sigurohuni që macja juaj të ketë një vend të qetë për të ngrënë larg çdo shpërqendrimi ose konkurrence nga kafshët shtëpiake të tjera.

A janë të ndotura tasi dhe zona e të ushqyerit të maces sime?

Sigurohuni që çdo vakt të shërbehet në një tas të freskët, pa mbetje të vakteve të mëparshme dhe të shpëlarë mirë me produkte pastrimi dhe detergjent me shije të pakëndshme. Ushqimi i lagësht ose i freskët i pangrënë duhet të merret dhe të hidhet sa më shpejt që të jetë e mundur.

A është ushqimi i maces sime më i miri?

Macet janë të ndjeshme ndaj freskisë së ushqimit të tyre, ndaj sigurohuni që të ruhet siç duhet në një enë hermetike larg nxehtësisë dhe rrezet e diellit.

A është ushqimi i maces sime shumë i ftohtë?

Nëse e mbani ushqimin e maces në frigorifer, mund të jetë shumë i ftohtë që macja juaj ta shijojë, provoni ta lini ushqimin të arrijë temperaturën e dhomës përpara se ta ushqeni.

A ha macja ime diku tjetër?

Gjërat që i jepni maces suaj mund ta lënë atë më pak të uritur gjatë vakteve, ndërsa macet me qasje të lehtë jashtë mund të plotësojnë dietën e tyre duke gjuajtur.

A është mjaft ‘joshës’ ushqimi i maces sime?

Si mishngrënëse, macet kanë një kërkesë të lartë për proteina. Një recetë me një proporcion të lartë mishi ose peshku (në mënyrë ideale një burim i emërtuar mishi do të jetë gjëja e parë që do të shfaqet në listën e përbërësve) mund të jetë tërheqëse për macet, sythat e shijes së të cilëve janë përshtatur mirë me shijet me mish/të shijshme.