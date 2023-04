“Lufta” kundër duhanit/ Kardiologu italian kundër kufizimeve për cigaret elektronike dhe produktet me ngrohje, të cilat janë alternativa me rrezik më të ulët

*Kardiologu Francesco Fedele kundër kufizimeve për cigaret elektronike dhe produktet me ngrohje

*Autorët e revistës “Nature Medicine” nënvizojnë rëndësinë e produkteve alternative si me risk më të ulët se cigaret tradicionale

*Kardiologu Fedele thekson nevojën për edukim dhe informimin e duhur të popullatës

Ministri italian i Shëndetësisë, Orazio Schillaci dëshiron të prezantojë disa risi në ligjin për pirjen e duhanit, me disa ndalime edhe për cigaret elektronike dhe produktet e duhanit me ngrohje, si dhe futjen e ndalimeve në mjedise të hapura nëse duhanpirësit janë në prani të grave shtatzëna ose të mitur.

“Risi për t’u parë, shpjegon Francesco Fedele, profesor i Kardiologjisë, drejtor i Departamentit të sëmundjeve kardiovaskulare dhe të frymëmarrjes në spitalin universitar Umberto I, Universiteti La Sapienza i Romës. Një politikë ndalimi nuk mendoj se është më e mira. Mendoj se duhet bërë dallimi për ato që janë produkte duhani me ngrohje dhe cigare elektronike, të cilat mund të jenë me ekspozim më të vogël, me rrezik më të ulët”.

A mendoni se është i drejtë ndalimi i pirjes së duhanit edhe jashtë, në prani të grave shtatzëna dhe të miturve?

Sa i përket ndalimit të jashtëm, ai mund të modifikohet, por duhet të shohim distancat, kontrollet që mund të bëhen: Mbaj mend që në Amerikë njëzet vjet më parë pirja e duhanit nuk lejohej jashtë në zonën 30 metra larg spitaleve, një zonë e mbrojtur me diametër rreth 30-50 metra. Nuk mendoj se kjo është zgjidhja, mendoj se zgjidhja është të informojmë mirë popullatën për dëmet e disa substancave dhe alternativat e mundshme, strategji veçanërisht për njerëzit që nuk duan të lënë duhanin. Duhet të përballemi me realitetin.

Ministri ka njoftuar disa ndalime për cigaret elektronike dhe produktet e duhanit me ngrohje, cili është qëndrimi që ndani ju?

Së fundmi, në “Nature Medicine” është publikuar një punim nga autorë amerikanë, të cilët në fakt nënvizojnë rëndësinë e këtyre produkteve alternative për ata që nuk duan të lënë duhanin. Unë jam mjek kardiolog dhe shoh që disa njerëz pas një ngjarjeje e lënë duhanin për dy-tre muaj, por më pas vazhdojnë ta konsumojnë sërish. Është një realitet me të cilin duhet të përballemi, të kemi alternativa me rrezik më të ulët, për këta pacientë mendoj se është një rrugë më e qëndrueshme.

A nënkupton parandalimi reduktim të rrezikut?

E respektoj shumë ministrin, është koleg universiteti, e njoh personalisht, por mendoj se duhet të ketë një kujdes minimal, sepse nuk mendoj se ndalimi është gjëja më e mirë. Unë jam për parandalimin që bëhet edhe për uljen e rrezikut. Ne duhet të zbërthejmë problemet: tymi i cigares duhet të zhduket, ka duhan të djegur që zhvillon substanca kancerogjene. Nëse e zbërthejmë dhe identifikojmë cilët janë faktorët më të dëmshëm, mund të kemi edhe një modifikim të rrezikut, veçanërisht për ata njerëz që vendosin të mos e lënë duhanin.

Por a ndihmojnë alternativat për të lënë duhanin?

Unë personalisht nuk mendoj se vape ndihmojnë p.sh por sigurisht që cigaret elektronike mund të ndihmojnë ata që kanë vendosur të mos e lënë duhanin. Duhet kujdes ekstrem, edhe me aksione ose veprime në nivel shkolle, që t’u komunikohet të miturve se absolutisht nuk duhet të pinë duhan. Mendoj se është thelbësore që popullatës t’i jepet informacioni i duhur.