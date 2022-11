LISTA/ Fobitë më të zakonshme te femrat

Fobia është diçka që prek në mënyrë të barabartë si meshkujt, ashtu edhe femrat.

Si burrat ashtu edhe gratë luftojnë kundër tyre në mënyrë të barabartë. Megjithatë, ka disa frika që janë më dominuese te femrat, ndërsa disa janë më dominuese te meshkujt.

Frika nga errësira

Femrat kanë frikë nga errësira dhe sigurisht që nuk është vetëm një fobi femërore, megjithatë të dhënat tregojnë se femrat ende kanë më shumë frikë nga errësira sesa meshkujt.

Disa femra e kapërcejnë lehtësisht atë frikë apo fobi, e lënë dritën ndezur ndërsa flenë, nuk ecin të vetme në rrugë të errëta, kërkojnë gjithmonë dikë që t’i përcjellë etj.

Megjithatë, ndonjëherë kjo frikë nga errësira na paralizon dhe shpesh femrat shmangin daljet në mbrëmje, sepse nuk duan të jenë në një hapësirë të errët.

Frika nga merimangat

Femrat në përgjithësi kanë më shumë frikë nga merimangat sesa meshkujt, të cilët e përdorin gjithmonë këtë situatë për të treguar se sa të guximshme janë duke e nxjerrë merimangën nga shtëpia dhe duke “shpëtuar” gjysmën e tyre më të mirë. Ky mund të jetë një problem serioz, sepse ne e dimë që merimangat shfaqen edhe në zyra super të rregullta dhe ai person që ka fobi nga merimangat, mund të futet në një situatë ku nuk mund të përmbahet dhe të fillojë të bjerë në panik para të gjithëve. në një takim, për shembull.

Frika nga hapësirat e mbyllur

Kjo është një frikë serioze, e cila shpesh mund të na paralizojë, pra të na ndalojë të bëjmë shumë aktivitete. Gratë që kanë frikë nga hapësirat e mbyllura shpesh kanë frikë nga ashensorët. Ky është një problem i madh, sepse atëherë ata janë në gjendje të bëjnë gjithçka vetëm për të shmangur ashensorin, madje edhe të ngjiten në katin e njëzetë në këmbë.

Frika nga lindja

Kjo është sigurisht një frikë me të cilën mund të përballen vetëm gratë. Mund të jetë një frikë e justifikuar, por shpesh nuk është sepse gratë para lindjes lexojnë shumë për lindjen, duke menduar se kështu do ta kenë më të lehtë. Pastaj mësojnë për të gjitha përjashtimet që u kanë ndodhur grave të tjera dhe zhvillojnë frikën se do t’u ndodhë edhe atyre. Prandaj, nëse ju kapërcen frika e lindjes, përpara se të lindni, bisedoni me mjekun tuaj.