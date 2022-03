“Linjat e zemrës”, kombinimet e këtyre vizave në duar tregojnë nëse je me fat në dashuri

Nëse shikoni me vëmendje shuplakat e duarve, do të shihni shumë vija dhe një nga më të rëndësishmet është linja e zemrës, e cila quhet edhe linja e dashurisë

Ajo kalon mbi të gjithë shuplakën dhe mund të jetë më e gjatë ose më e shkurtër.

Nëse i vendosni shuplakat pranë njëra-tjetrës, do të shihni se ato janë të bashkuara në tri mënyra të ndryshme dhe ja si interpretohet sipas kiromantisë.

1. Linjat janë në të njëjtën lartësi

Ky pozicion i linjave të dashurisë tregon se ai është një person inteligjent dhe i organizuar që i pëlqen që gjërat të shkojnë sipas planit. Ai hyn në një lidhje serioze dashurie vetëm kur është i sigurt se personi është i denjë për besim dhe vëmendje. Ata i duan marrëdhëniet e qëndrueshme dhe afatgjata dhe janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për dashurinë e vërtetë.

2. Vija në pëllëmbën e djathtë është më e lartë

Ata nuk përshtaten me tendencat moderne dhe pëlqejnë të jetojnë sipas rregullave të tyre. Ata zgjedhin partnerë më të vjetër, sepse vetëm me ta arrijnë të gjejnë një gjuhë të përbashkët. Intuita e tyre është shumë e zhvilluar dhe ata shpesh mbështeten në të kur marrin vendime.

3. Vija në shuplakën e majtë është më e lartë

Ata shpesh e kalojnë jetën e tyre në vetmi duke kërkuar për një shpirt binjak. Ata nuk bëjnë pjesë në grupin e njerëzve që do të qëndrojnë në një lidhje vetëm për të mos qenë vetëm. Marrëdhëniet sipërfaqësore nuk i tërheqin. Ky është kombinimi më i rrallë, ndaj nëse gjeni një person me të cilin linjat e zemrës lidhen në këtë mënyrë – do të jetë besnik dhe i përkushtuar ndaj jush.