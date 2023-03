Lëvizjet planetare/ Ndryshime drastike dhe tensione, 3 shenjat e Horoskopit që preken më shumë

Dita e sotme karakterizohet nga lëvizje intensive planetare, pasi Saturni largohet nga Ujori dhe kalon në Peshqit, ndërsa një Hënë e Plotë ndodh gjithashtu në boshtin Virgjëreshë-Peshq.

Me Saturnin te Peshqit, deri më 24 maj 2025, na kërkohet të përballemi me pasojat e zgjedhjeve tona, ndërsa Hëna e Plotë e Marsit na jep mundësinë të gjejmë zgjidhje për disa probleme dhe të marrim vendime për partneritete dhe marrëdhënie që nuk ofrojnë diçka pozitive. Prandaj, përgatituni për një periudhë ndryshimesh dhe tensionesh në marrëdhënie.

Cilat shenja do të preken më shumë nga Saturni te Peshqit dhe Hëna e Plotë e Marsit?

Binjakët

A jeni gati ta merrni karrierën tuaj më seriozisht se kurrë më parë? Kur Saturni të hyjë në Peshqit, ai do të ushtrojë presion në shtëpinë tuaj të 10-të të karrierës, duke vepruar si një “mentor” që përdor dashuri dhe disiplinë të ashpër për të inkurajuar efektivitetin tuaj. Saturni do t’ju detyrojë të filloni t’i merrni më seriozisht qëllimet tuaja. Nëse nuk e keni marrë “lojën” aty ku dëshironi, Saturni do t’ju tërheqë vëmendjen se ku dhe si keni gabuar. Edhe nëse ka ulje-ngritje, mos u dorëzoni. Saturni shpërblen përpjekjet e forta dhe të mira, madje edhe ngadalë.

Hëna e Plotë në aksin Virgjëreshë-Peshq, tani shkakton presion dhe ngarkesë emocionale. Jepini pak kohë situatave të shtëpisë dhe punës dhe vendosni me mirësjellje kufijtë tuaj në mënyrë që të mos lindin tensione dhe keqkuptime.

Virgjëresha

Për tre vitet e ardhshme, Saturni do të ngrejë kufijtë dhe do të kërkojë seriozitet nga marrëdhëniet tuaja. Ky tranzit ndikon në shtëpinë tuaj të shtatë, të partneriteteve, aleatëve, armiqve dhe marrëdhënieve tuaja në përgjithësi, që do të thotë se çdo lidhje e dobët do të ekspozohet. Saturni, megjithatë, është gjithashtu planeti i përkushtimit dhe jetëgjatësisë, kështu që do të shpërblejë edhe marrëdhëniet tuaja të qëndrueshme, duke treguar se mund të jeni gati për hapin tjetër në marrëdhënien tuaj. Megjithatë, për shkak se Saturni është një planet që nuk toleron papjekurinë dhe sjelljen e keqe, ky planet do t’ju tregojë mënyrat se si dinamika e marrëdhënies tuaj mund të jetë ose jo e shëndetshme.

Hëna e Plotë e Marsit mund të sjellë shpërthime tensioni, zemërim dhe mosmarrëveshje në nivel personal ose profesional. Duhet shumë kujdes në mënyrën se si i trajtoni situatat sepse shumë vendime që merrni tani do të ndikojnë në të ardhmen tuaj.

Peshqit

Saturni kalon tranzit në shtëpinë tuaj të parë, që do të thotë se ndikon në marrëdhënien tuaj me veten dhe perceptimet e jetës. Ka të ngjarë të keni më shumë përgjegjësi dhe më të mëdha, ndërsa në marrëdhënie do bëhen sqarime. Edhe partneritetet profesionale do të kenë një rreth të plotë dhe marrëdhëniet ndërpersonale do të marrin fund përgjithmonë. Saturni hyn në shenjën tuaj pas tre dekadash dhe kështu ju bëheni më të sinqertë me veten, piqeni dhe i përballoni situatat me seriozitet dhe përgjegjësi. Mund të duket e vështirë, por është çliruese.

Hëna e Plotë në Virgjëreshë ju fton të ndaloni situatat e ëmbla. Do të kuptoni se shumë nga marrëdhëniet tuaja nuk janë aq pozitive dhe thjesht qëndroni në to për të treguar se gjithçka është në rregull. Megjithatë, kjo nuk është e mirë për shëndetin tuaj, kështu që është koha për t’i dhënë fund çdo gjëje që ju shqetëson, qofshin situata apo njerëz.