Lërini cigaret në vetëm 3 ditë: Është gjetur një metodë që funksionon 100%

Me këtë metodë, shumë kanë luftuar kundër pirjes së duhanit si mendërisht ashtu edhe fizikisht.

Pra, thithni pak tym dhe ngrini kokën sa më lart, hidheni prapa dhe më pas thjesht “përtypni” tymin. Përtypni një, dy, tre herë dhe do të keni një ndjenjë erë të pakëndshme, e më pas edhe të përziera në gojë. Përsëriteni këtë proces 10 deri në 15 herë.

Bëjeni këtë sa herë që ndjeni dëshirën për të pirë duhan. Pas tre ditësh, do të keni përshtypjen se sapo keni filluar të pini duhan: sapo të thithni tymin, do të filloni të kolliteni. Pirja e duhanit nuk do t’ju japë më kënaqësi dhe së shpejti do ta largoni këtë zakon.

Shumë njerëz kanë provuar të njëjtën teknikë dhe të gjithë e kanë lënë duhanin. Edhe kur nuhasin tymin e duhanit, nuk kanë më dëshirë për të pirë duhan.Provojeni vetë këtë metodë, ndaj na tregoni përvojat tuaja. /albeu.com/