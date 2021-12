Lajme jo të mira për partnerët e këtyre 3 shenjave Horoskopi gjatë 2022-shit

Sipas astrologjisë, 2022-shi është viti i duhur për të dashuruarit. Por ka disa lajme të këqija për disa shenja që mund të marrin vendime të rrezikshme dhe madje të tradhtojnë partnerin e tyre. Le të shohim cilat janë ato:

Shenjat e horoskopit që do të zbulojmë janë tre dhe na vjen keq që do t’u japim një lajm jo të mirë partnerëve të tyre. Epo, i pari është padyshim Dashi. Kjo shenjë e zodiakut është shumë e tërhequr ndaj shkeljeve, në çdo fushë të jetës. Ai shpesh tentohet të rrëmbehet nga momenti që po përjeton. Personat e lindur nën shenjën e Dashit janë jashtëzakonisht pasionantë dhe aventurierë. Atyre u pëlqen të rrezikojnë dhe mund të themi se janë me shumë fat në dashuri, lojë dhe shëndet.

Së bashku me Dashin, gjejmë Demin. Ndërsa është një shenjë që preferon stabilitet dhe dëshiron të krijojë një familje të vetën, shkeljet do të jenë obsesioni i tij më i madh në vitin 2022. Gjatë vitit, këta njerëz do të përpiqen t’i jetojnë të gjitha të rejat, të papriturat, emocionet dhe rrezikun.

Së fundi, shenja e tretë e zodiakut që duam t’ju tregojmë, është shenja e Peshqve. Njerëzit e lindur nën këtë shenjë zodiaku janë ëndërrimtarë,mendja e tyre udhëton gjithmonë dhe janë romantikë të mëdhenj. Por pavarësisht kësaj, nuk do ta kenë të vështirë që të pushtohen nga emocionet që do të përjetojnë dhe imagjinata e tyre.