Kushton më pak se 200 lekë, por bën mrekulli, 8 përdorime të vazelinës që do t’ju lehtësojnë jetën

Keni menduar ndonjëherë se cili është ai produkt të cilin e keni në shtëpi, por nuk e përdorni prej vitesh?

Mund të jetë një çantë, një veshje e caktuar ose vazelina, të cilën me siguri e keni diku në ndonjë cep, ose edhe në derën e frigoriferit, pa ditur se një produkt kaq i lirë vlen më shumë se 10 të shtrenjta së bashku. Po flaism per vazelinen dhe me poshte po ju tregjme 10 perdorimet e saj:

Fshehja e majave dyshe te flokët

Përdorni vazelinë si një mënyrë të përkohshme për të kontrolluar dhe fshehur majat e dyshe në flokët tuaj të pabindur. Të njëjtën gjë mund të bëni edhe për vetullat.

Restaurim mobiljesh

Nivelet e pabalancuara të lagështisë në mobilje shpesh mund të çojnë në formimin e njollave të shëmtuara. Ju kurrë nuk do ta merrni me mend se vazelina është në të vërtetë një heqës fantastik i njollave. Thjesht lini vazelinën në zonat e njollosura për rreth 24 orë dhe më pas fshijeni atë që ka mbetur.

Shmangia e mbetjeve të bojës së flokëve

Nëse ju dëshironi që flokët tuaj të jenë të lyer, po mos njollosni lëkurën, provoni duke lyer një shtresë përgjatë vijës së flokëve. Kjo do të sigurojë që boja të mos ngel në lëkurën e të mios duket në zona të fytyrës

Zgjatja e aromave të parfumeve

Ju mund të përfitoni sa më shumë nga aromat tuaja të preferuara duke aplikuar pak vazelinë në pikat e caktuara të lëkurës përpara se të spërkatni aty parfum. Kjo do të zgjasë efektet e aromës suaj.

Shkatërrimi i njollave

Duke përdorur një leckë të lagur, vazelina do të heqë njollat ​​e grimit nga shtrati apo rrobat. Thjesht fërkoni pak vazelinë në njollë dhe më pas lëreni për disa sekonda. Më pas, shpëlajeni njollën me ujë nën një rubinet dhe më pas lëreni të thahet. Nuk do ta besoni sa e pastër do të jetë pa njolla

Një ilaç për flluskat në thembra

Veshja e këpucëve të reja është një pjesë e zakonshme e jetës. Fatkeqësisht, po ashtu janë edhe flluskat që pasojnë. Fërkoni pak vazelinë në flluskat tuaja për t’u siguruar që ato të mos përkeqësohen përpara se të hiqni këpucët për një lehtësim të kënaqshëm.

Restaurimi i produkteve të lëkurës

Vazelina funksionon si një lustër lëkure fantastike dhe e përballueshme. Nëse këpucët tuaja prej lëkure kanë nevojë për fërkim përpara një takimi ,ferkimi i saj në produktet tuaj prej lëkure do t’i kthejë shkëlqimin atyre

Dalja e vizitorëve të paftuar në kopshtin tuaj

Vazelina është miku më i mirë i një kopshtari kur bëhet fjalë për mbrojtjen e padëmshme të bimëve tuaja. Kombinoni pak vazelinë me kripë dhe lyeni anët e vazove tuaja me këtë përzierje. Nuk do të keni më kurrë nevojë për pesticide.