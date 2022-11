Kush trokë e kush xhepat plotë, si mbyllet viti 2022 për secilën shenjë të Horoskopit

Arritëm në fund të vitit 2022! Muaji i fundit i vitit ka shumë ndryshime kozmike dhe sfida që na vijnë.

E mbyllim 2022-ën me një retrogradë përfundimtare të Mërkurit në Bricjap që fillon më 29 dhjetor dhe zgjat deri më 18 janar. Kjo është një kujtesë që gjatë pushimeve të jeni sa me pak dramatik. Mos lejoni që retrogradët të pengojnë një festë të lumtur dhe një vit të ri!

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Fillimi i dhjetorit duket se do t’ju sjellë lajme të mirëpritura profesionale dhe përparim në çdo pasion apo projekt krijues që ju intereson shumë. Ka shumë për të festuar, nga arritjet tuaja deri te pjekuria që shihet në marrëdhëniet tuaja romantike këtë muaj. Po, ka stres këtë muaj, por në përgjithësi, yjet ju ofrojnë optimizëm. Gëzuar, Dashi; çfarë mënyrë për të mbyllur vitin.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Pavarësisht nga një përplasje e shqetësuese planetësh në fillim të muajit, ju shëroheni shpejt. Planeti juaj sundues, Venusi (ajo sundon bukurinë, bollëkun dhe dashurinë, të gjithë janë xhelozë për ju që keni Venus), bashkohet me Bricjapin punëtor për t’ju dhënë pikërisht atë që dëshironi dhe meritoni nga dashuria. Venusi gjithashtu dëshiron që ju të dini se edhe pse pushimet ju bëjnë shumë presion dhe janë jashtëzakonisht stresuese, ju mund të qëndroni në shtëpi me një batanije sa herë të dëshironi. Urime për të mbrojtur nevojat tuaja.

Binjakët (21 maj – 20 qershor)

Kur planeti juaj sundues, Mërkuri, lajmëtari i perëndive (dhe le të jemi të vërtetë, ju jeni një zot), ju dhuron besimin për të mbajtur kufijtë tuaj këtë sezon festash dhe për t’ju mbrojtur nga anëtarët toksikë të familjes dhe angazhimet tepër stresuese. Hëna e plotë ju inkurajon të arrini pushimin, por gjysma e dytë e dhjetorit do ta mbushë shumë shpejt kalendarin tuaj social, kështu që nxitoni dhe bëni planet tuaja për natën e Vitit të Ri, edhe nëse përfundoni duke puthur dikë krejtësisht të papritur në mesnatë.

Gaforrja (21 qershor – 22 korrik)

Kur përfundon retrogradi i Neptunit, yjet ju ndihmojnë të ngriheni për veten tuaj këtë sezon festash, në mënyrë që t’i kaloni ato me familjen tuaj të vërtetë, pavarësisht nëse keni lidhje gjaku. Planeti juaj sundues, hëna nënë, ju kërkon të bëni magji kur e bën qiellin të ndritshëm me një hënë të plotë, më pas sjell bekime në jetën tuaj të dashurisë kur qielli errësohet gjatë fazës së hënës së re. Mund të ndiheni pak të mbingarkuar rreth Vitit të Ri, por jini të durueshëm me miqtë ose këdo që shfaqet vonë në një ngjarje ose është i ngadalshëm për t’u kthyer mesazhe. Ata thjesht do të fajësojnë Merkurin retrograd, dhe Merkuri retrogradë po vjen vërtet.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Dhjetori është këtu me një mesazh shumë të rëndësishëm, Luani: Ju jeni një mace madhështore dhe luanët si ju kanë nevojë për shumë vëmendje, kafshë shtëpiake dhe dremitje. Ju nuk jeni egoist për të pohuar nevojat tuaja. Ju thjesht jeni të vërtetë me veten tuaj. Një hënë e plotë sjell kohë të shkëlqyera me miqtë dhe harroni çdo vendim toksik të Vitit të Ri, fundi i muajit ju sheh duke planifikuar dhe komplotuar ëndrrat dhe dëshirat tuaja më të thella për të jetuar jetën që meritoni.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Planeti juaj sundues, Mërkuri, ju vjen në ndihmë në çështjet e dashurisë dhe epshit këtë muaj, Virgjëresha, duke ju ndihmuar të vokalizoni dhe më pas të realizoni jetën e dashurisë që ju nevojitet. Dhe mos u ndjeni egoist kur keni nevojë për një të tillë. Dashuria dhe kënaqësia janë të drejtat tuaja të lindjes. Natyrisht, planeti juaj problematik sundues gjithashtu i streson të gjithë duke shkuar në retrogradë pikërisht përpara natës së Vitit të Ri, por ju jeni mjaft të fuqishëm për ta përballuar atë.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Muaji i fundit i vitit ju sheh duke u lidhur me shtëpinë tuaj, Peshoren, e cila është po aq e rëndësishme sa bëhet. Nga presioni i shpenzimit të parave deri te fatkeqësitë e udhëtimit (dhe po, ka një Mërkur retrogradë këtë muaj), ju duhet një vend i shenjtë ku të ktheheni. Por ndoshta mësimi më domethënës që ju sjell dhjetori është se shtëpia juaj ka të bëjë me njerëzit (dhe kafshët shtëpiake) që i japin jetë.

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Ju jeni i njohur për të qenë i shkëlqyer në shtrat, Akrep, dhe të gjithë e dinë këtë. Megjithatë, kjo nuk është një pamje e plotë e sensualitetit tuaj. Jo vetëm që i lë jashtë të gjithë Akrepët aseksualë të këqij, por neglizhon shumë mënyra se si meritoni kënaqësi. Dhjetori ju kërkon të eksploroni masazhin, pushimin dhe metodat e kujdesit për veten, njerëzit shpesh nuk lidhen me shenjën tuaj (por po, ky muaj sjell edhe lajme të mirëpritura në jetën tuaj të dashurisë). Plus, yjet ju japin justifikimin e përsosur për t’i blerë vetes një dhuratë këtë vit (pa prishur buxhetin).

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Ju duhet t’ia kaloni pishtarin e ditëlindjes Bricjapit këtë muaj, Sag, por mos u shqetësoni, do të vazhdoni të jeni personi që të gjithë kujtojnë më shumë nga darka. Ju pëlqejnë dhuratat dhe kush mund t’ju fajësojë? Kjo është arsyeja pse horoskopi juaj ofron disa guida dhuratash për të gjitha buxhetet dhe madje një përzgjedhje të zgjedhur me dorë për Shigjetarët, shigjetarët. Dhe, patjetër duhet të shihni se çfarë do të thotë për seks dhe romancë kur planeti juaj sundues, Jupiteri me fat, ndriçon Shtëpinë tuaj të 5-të të Kënaqësisë me Dashi të theksuar.

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

“Puno fort, luaj fort” janë fjalët me të cilat jeton, Bricjap, dhe sezoni i festave tregon aftësinë tuaj për t’i bërë të dyja më shumë se çdo periudhë tjetër të vitit. Ndihmon që sezoni juaj të fillojë këtë muaj, pra kthim i lumtur diellor. Por seriozisht, të shkoni përpara në punë dhe të kërceni gjithë natën e Vitit të Ri? Duhet të jenë ato superfuqitë e dhive të detit. Vetëm mos harroni të pushoni pak, Bricjap, veçanërisht rreth hënës së plotë te Binjakët, gjë që mund të jetë stresuese për shenjën tuaj.

Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Ju kujdeseni thellësisht, Ujori, edhe nëse ndonjëherë dilni i përmbajtur. Arsyeja pse dukeni të largët shpesh mund të jetë sepse jeni aq i përfshirë në kauza për të cilat ju intereson, saqë neglizhoni jetën tuaj personale dhe nevojat tuaja. Dhjetori ju kërkon të bëni diçka për të cilën keni vështirësi: Pushoni. Përqafoni përtacinë. Mundohuni të relaksoheni edhe pse janë pushime dhe gjithçka është stresuese. Sa më mirë të kujdeseni për veten, aq më mirë do të jetë bota. Pikët bonus: Dhjetori sjell një hënë të plotë që nënkupton madhështinë për jetën tuaj dashurie dhe seksuale.

Peshqit (19 shkurt – 20 mars)

Një hënë e plotë në Binjakët ju sheh duke dëshiruar komoditetin komod të shtëpisë. Përfitoni nga ky drekë dhe pushoni sepse dhjetori është një udhëtim i dreq për ju, Peshqit, në mënyrën më të mirë të mundshme. Yjet tregojnë rritje të suksesit si në jetën tuaj private ashtu edhe në atë personale. Edhe pse asnjë astrolog nuk mund të premtojë para në këtë ekonomi, ka disa data që patjetër duhet t’i rrethoni në kalendarin tuaj. /albeu.com/