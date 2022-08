Kush është grupi më i dobët i gjakut? Zbulojeni

Ato që një grup gjaku e dallojnë nga të tjerat grupe janë antigjenet e tyre, përkatësisht mbështjellësi përreth qelizave të zorrëve të eritrociteve të cilat ndihmojnë trupin që të njohë cilat grupe të qelizave janë tuajat

Pra, nëse pacienti me grupin e gjakut A merr transfuzion të donacionit të grupit B, antitrupat në organizmin e organizmin e pacientit do të refuzojnë gjakun e marrë sepse nuk i përshtatet.

Atëherë ekziston rreziku nga ngjizja e gjakut gjë që mund të rrezikojnë jetën e pacientit.

Ekzistojnë dy antigjene kryesore të cilat rrethojnë eritrocitet, të quajtura A dhe B. Nëse grupi juaj i gjakut është AB, në trupin tuaj gjenden edhe antitrupa A dhe B.

Grupit të gjakut O, sërish i mungojnë antigjenet A dhe B për ç’shkak antitrupat e pacientit me grupin e gjakut 0 do të sulmojnë antigrupet e grupit të gjakut A dhe B gjatë transfuzionit.

Për këtë shkak personat me grupin e gjakut O mund të marrin vetëm gjakun e të njëjtit grup.

Grupi i gjakut A është grupi më i vjetër i gjakut, ndërkaq të gjitha grupet e tjera të gjakut kanë dalë si rezultat i mutacionit i cili ka qenë i nevojshëm për të mbijetuar njeriut, përkatësisht t’u rezistojë sëmundjeve të caktuara.

Shkencëtarët kështu kanë konstatuar që qelizat e infektuara me malarie nuk lidhen lehtë me grupin e gjakut B apo O, që do të thotë që personat me grupin O dhe B janë më të rezistueshëm ndaj malaries se sa personat me grupin e gjakut A.

Prandaj mund të thuhet që grupi i gjakut A është “më i dobët” se grupet e tjera.