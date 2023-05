Kush dhe pse nuk duhet të konsumojë tërshërë?

Bollguri është një ushqim që shumë prej nesh pëlqejnë ta hanë për mëngjes, rostiçeri apo edhe si një pjatë anësore të shijshme. Edhe pse një ofertë e shkëlqyer me drithëra të plota, tërshëra mund të shkaktojë vështirësi nëse keni probleme me stomakun.

Bollguri mund të jetë veçanërisht i dëmshëm për njerëzit me probleme të caktuara gastrointestinale, të tilla si zorra e irrituar.

“Nëse keni stomak të ndjeshëm, fibra në tërshërë mund të shkaktojë fryrje dhe gazra”, thotë Roxana Ehsani, dietologe e regjistruar dhe zëdhënëse e mediave për Akademinë e Ushqyerjes dhe Dietologjisë.

Nëse jeni intolerant ndaj fibrave, mund të jetë më mirë të anashkaloni tërshërën dhe të zgjidhni një opsion më të ulët të fibrave.

“Nëse një person shmang tërshërën për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave dhe përpiqet të tolerojë ushqime me fibra, ai mund të zgjedhë kremin e grurit, bollgur ose oriz të bardhë”, thotë Ehsani.

Nëse keni sëmundje celiac, kërkoni tërshërë pa gluten, pasi tërshëra e blerë në dyqan mund të kontaminohet me gluten, shton Ehsani.

Megjithatë, në fund të fundit, është ajo që vendosni në tërshërën tuaj që mund të çojë në problemet më të mëdha.

“Nëse hani tërshërë dhe shtoni një ëmbëlsues si sheqer kaf, mjaltë ose shurup panje, do të rrisni totalin e kalorive dhe do të rrisni totalin e karbohidrateve”, thotë Ehsani.

Ai vazhdon të theksojë se duhet të jeni të kujdesshëm ndaj pakove të tërshërës me shije.

“Për shembull, bollguri i shitur si shurup panje dhe bollguri me sheqer kafe ose luleshtrydhet dhe bollguri krem ​​zakonisht kanë shumë përbërës dhe sheqerna të shtuara që e bëjnë kokrrën ushqyese më pak të ushqyeshme”, shpjegon Ehsani.

Ai vazhdon se është më mirë të blini tërshërë të thjeshtë dhe të shtoni mbushjet tuaja ushqyese, si fruta të freskëta, arra, fara ose gjalpë arra, dhe erëzat tuaja si kanellë dhe kardamom për të përmirësuar shijen e tërshërës suaj.

Megjithatë, shtimi i sheqerit nuk është e vetmja gjë që mund ta bëjë tërshërën tuaj të pashëndetshme.

“Nëse hani tërshërë të bërë me qumësht të plotë ose krem, do të dëmtojë zemrën tuaj”. Në vend të kësaj, ju rritni sasinë e yndyrës së ngopur, e cila lidhet drejtpërdrejt me rritjen e kolesterolit të keq LDL”, thotë Ehsani.

Për ta bërë tërshërën tuaj të shëndetshme për zemrën, bëni tërshërën tuaj me qumësht pa yndyrë ose qumësht bajame.