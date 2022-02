Kura natyrale që largon mykun e gojës dhe vret të gjitha bakteret

Ajo që ju duhet është vaji i kokosit.

Vendosni pak tek pasta juaj e dhëmbëve dhe lajini dhëmbët ashtu siç e bëni zakonisht.

Vaji i kokosit duhet të jetë 100 % natyral dhe jo i përpunuar.

Përdorimi i shpeshtë i kësaj metode do transformojë higjenën tuaj orale, do largojë pllakëzat e gojës dhe do ju mbrojë nga sëmundje të rrezikshme si kandidat, e cila më pas shkakton kancer.