Kujdesi që nuk duhet shmangur tek fëmijët, simptomat që duhet të kemi parasysh

Pandemia e Covid-19 ka ndryshuar shumë gjëra në jetën tonë të përditshme dhe prioritetet tona. Një prej tyre është se, për shkak të rrethanave të veçanta që mbizotëronin, pati një rënie të vizitave të planifikuara tek pediatri, duke vonuar ndër të tjera një sërë vaksinash me vlerë. Megjithatë, rreziku i sëmundjeve infektive ende ekziston. Tashmë, pas heqjes së masave kufizuese dhe kthimit në masë të madhe në jetën e përditshme, sëmundjet e ‘harruara’ janë rishfaqur në disa vende evropiane.

Llojet e meningjitit:

Meningjiti ndahet në viral dhe bakterial. 5 serotipet më të shpeshta të meningjitit bakterial janë A, B, C, Ë dhe Y. Meningjiti është një sëmundje e parandalueshme nga vaksina dhe ekzistojnë disa vaksina që mbrojnë kundër serotipeve të ndryshme të sëmundjes.

Meningjiti B është një sëmundje veçanërisht e rrezikshme, e cila mund të prekë njerëzit e çdo moshe, por prek me një frekuencë më të madhe të shfaqjes tek foshnjat dhe të vegjlit e moshës 1 deri në 4 vjeç, të cilët në fakt e kanë të vështirë të përshkruajnë simptomat e tyre, duke e bërë të vështirë për të diagnostikuar një sëmundje. Adoleshentët dhe të rinjtë janë gjithashtu në rrezik të shtuar për t’u prekur nga kjo sëmundje, por kjo nuk do të thotë se pjesa tjetër e grupmoshave janë të sigurta nga kjo sëmundje tinëzare, e cila përparon me shpejtësi dhe brenda vetëm 24 orëve mund të shkaktojë paaftësi të përhershme.

Sëmundja transmetohet nga pikat dhe pështyma, ndërsa pirja e duhanit (aktiv ose pasiv) është një faktor rreziku për kolonizim dhe sëmundje. Mënyrat më të zakonshme të transmetimit nga personi në person janë lëvizjet e thjeshta të përditshme, si puthja, kollitja dhe teshtitja.

Kushtojini vëmendje simptomave:

Në fazat fillestare të sëmundjes, simptomat janë të ngjashme me ato të gripit të zakonshëm: temperaturë e lartë, dhimbje koke, ngurtësim i qafës, të vjella, skuqje hemorragjike dhe të jep përshtypjen e rreme se bëhet fjalë për një ftohje të thjeshtë që “do të kalojë shpejt”. Rreth 1 në 5 raste rezulton me komplikime serioze, si paaftësi të përhershme ose dëmtime apo edhe vdekje. Prandaj, pavarësisht nga rrallësia relative (670 raste të konfirmuara në Greqi nga viti 2004 deri në vitin 2021), kuptohet se bëhet fjalë për një sëmundje jashtëzakonisht të rrezikshme, e cila kërkon rritjen e masave parandaluese.

Vaksina si mburojë mbrojtëse

Vaksinimi, i cili mund të fillojë në moshën 2 muajshe e lart, është i vetmi parandalues efektiv pasi 1 në 10 të rritur bartin bakterin e sëmundjes së meningjitit B në mënyrë asimptomatike dhe mund ta transmetojë sëmundjen tek anëtarët e rinj të familjes së tij në mënyrë të pavetëdijshme përmes kontaktit fizik të përditshëm. Duhet të theksohet se vaksinimi kundër llojeve të tjera të meningjitit është gjithashtu i nevojshëm, por nuk i mbron fëmijët nga meningjiti i tipit B.