Kujdesen vetëm për veten e tyre, 5 shenjat më të pangopura të Horoskopit

Lakmia është një varësi si çdo tjetër. Të jesh një nga shenjat e pangopura nuk do të thotë vetëm se dëshiron më shumë. Do të thotë që nuk ju intereson të tjerët rreth jush, nuk ju intereson e nesërmja. Ju kujdeseni vetëm për tuajat tani.

Njerëzit lakmitarë priren të jenë egoistë dhe shpesh nuk e marrin parasysh se si veprimet e tyre do të ndikojnë tek të tjerët. Ata duan atë që dëshirojnë dhe tani.

Këta njerëz kanë një dëshirë të fortë ose të tepruar për diçka shpesh, për shembull, për ushqim. Të pangopurit duan më shumë se sa pjesa e tyre dhe nuk ngopen kurrë me një copë të vogël. Ata duan të kenë diçka që është më e mirë se ajo që ka fqinji, dhe kur e marrin, duan akoma më shumë.

Le të shohim se cilat janë pesë shenjat më të pangopura të zodiakut

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Dashi janë shumë të mirë në pazare sepse duan të marrin sa më shumë, ndërsa shpenzojnë sa më pak. Ata i duan gjërat falas dhe janë të parët në radhë për çdo gjë që ju jepni falas.

Pse të porosisni kur ka gjëra falas? Nëse është një për klient, Dashi do të përpiqet të bëjë një marrëveshje të mirë. Megjithatë, ata nuk janë aq të emocionuar për idenë për të fituar diçka falas. Ata do të preferonin që vetëm t’u jepej se sa të luftonin për ta marrë atë.

2.Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Bricjapët janë si CEO i një biznesi që i jep vetes një bonus bujar, por më pas u thotë punonjësve të tij se ishte një vit i keq për biznesin. Nuk është se Bricjapët janë jashtëzakonisht egoistë, nuk janë, ata thjesht mendojnë se duhet të shpërblehen për punën e vështirë që kanë bërë.

Dhe ndërsa ata mund të marrin kënaqësi duke bërë një punë të mirë, ata marrin edhe më shumë kënaqësi nga të qenit në gjendje të kenë një llogari të madhe bankare dhe siguri financiare.

3.Luani (23 korrik – 22 gusht)

Luanët janë shumë inteligjentë dhe duan të tregojnë inteligjencën e tyre. Ata janë gjithmonë në kërkim të zbrazëtirave ose mënyrave të zgjuara për t’u dukur më të zgjuar se të tjerët. Luanët nuk mendojnë se çfarë mund të ndodhë nëse veprimet e tyre janë të dëmshme për llogarinë bankare të dikujt tjetër.

Ata mund të qëndrojnë brenda kufijve të ligjit, por kjo nuk i pengon ata të kenë llogari bankare nëse do të kursejnë disa nga taksat. Luanët gjithashtu duan të blejnë gjëra, dhe sa më të mëdhenj dhe më të ndezur të jenë, aq më mirë.

4.Demi (20 prill – 20 maj)

Demi ka një oreks për jetën dhe ndonjëherë ai oreks ka të bëjë edhe me ushqimin. Ata duan të provojnë dhe të përjetojnë gjithçka dhe do të preferojnë nëse dikush tjetër e paguan faturën. Ata mund të jenë shoqëri e këndshme në një darkë, por do të jenë edhe më të lumtur nëse e paguani faturën.

Ata e duan ushqimin dhe mund të bëhen shumë të pangopur kur bëhet fjalë për menutë e shijshme të përballueshme dhe ushqimet e shkëlqyera.

5.Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Akrepi është i pangopur kur bëhet fjalë për vëmendjen. Nuk u pëlqen kur partnerët e tyre flirtojnë apo flasin me dikë tjetër përveç tyre. Akrepat janë tepër xhelozë dhe kjo xhelozi mund të ushqejë lakminë e tyre. Po, ata mund të bëhen obsesiv për të dashurin e tyre.

Kur një Akrep mendon se nuk po merr atë që i nevojitet, ai do të marrë kontrollin e situatës. Ata mund të bëhen manipulues kur bëhet fjalë për plotësimin e nevojave të tyre dhe nuk mendojnë shumë për të tjerët në atë kohë.