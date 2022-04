Kujdes kujt ia besoni SEKRETET: Pesë lloje njerëzish që do ju tradhtojnë lehtësisht

Shumë besojnë se miqësitë e vërteta për jetën nuk ekzistojnë.

Se njerëzit, në një mënyrë ose në një tjetër, përfundimisht do t’ju tradhtojnë. Nga ana tjetër, ka nga ata që mendojnë se kanë dikë në jetën e tyre që mund t’i besojnë, edhe kur bëhet fjalë për sekretet kryesore.

Sigurisht, duhet të jeni shumë të kujdesshëm në jetë kur vendosni se kujt t’i besoni. Është mirë të kesh një mik të përjetshëm, por kur takon njerëz të rinj, bashkëpunëtorë dhe miq, përshtypja e parë shpesh mund të shkojë keq, kështu që do t’i besosh atij personi më shumë sesa mund të të nevojitet në atë moment.

Këtu janë disa lloje njerëzish që nuk duhet t’u besoni shumë:

1. Thashetheme

Mos u mashtroni nga vëmendja dhe biseda e tyre e ëmbël. Gjithçka që ju thonë për të tjerët, ata u tregojnë të tjerëve për ju. Jeta e tyre është e zbrazët dhe e mërzitshme, ata ushqehen me problemet e të tjerëve, duke pritur me padurim detajet më të vogla dhe thashethemet.

Njerëz të tillë dëgjojnë me shumë kujdes, duke kujtuar çdo fjalë dhe reagim tuajin, të cilin më pas ua rrëfejnë me entuziazëm vëzhguesve të tjerë. Njerëz të tillë nuk janë padyshim miqtë tuaj, ndaj bëni kujdes se çfarë u tregoni atyre.

2. Mirësi naive

Njerëzit e këtij lloji janë të sinqertë dhe të ndershëm në synimin e tyre për të mbajtur një sekret, por ekziston një “por” – mendimi i tyre është i lehtë për t’u ndryshuar. Shpesh janë naivë fëmijëror, besojnë se keni qëllime të mira, nuk besojnë në dinakërinë dhe poshtërsinë njerëzore, nuk presin që dikush ta mashtrojë. Nuk mund t’u besoni atyre jo sepse nuk janë të mirë, por sepse janë të lehtë për t’u mashtruar dhe bindur.

3. Njerëzit impulsivë

Njerëz të tillë nuk duhet të jenë të këqij, por ata udhëhiqen nga instinktet. Ata fyhen lehtësisht dhe shpesh në furi thonë diçka që nuk e donin fare. Ata mund të tradhtojnë pa dashje diçka që ju i keni thënë në fshehtësi . Më vonë ai do të pendohet dhe do të kërkojë falje, por dëmi tashmë do të jetë bërë.

4. Egoistët

E veçanta e njerëzve të tillë është se ata janë të fiksuar pas fuqisë dhe suksesit të tyre. Ata mendojnë vetëm për interesat e tyre, nuk e vendosin veten kurrë në vend të të tjerëve. Narcistët janë të paaftë për dhembshuri dhe ndjeshmëri. Në përgjithësi, njerëz të tillë pëlqejnë të përdorin manipulime, t’ua atribuojnë fajin të tjerëve, minojnë vetëvlerësimin e njerëzve të tjerë. Ndaj tregohuni shumë të kujdesshëm kur bëhet fjalë për ndarjen e sekreteve me një person të tillë.

5. Moralistët

Njerëzit e këtij lloji pëlqejnë të flasin për atë që është e drejtë dhe çfarë jo. Ata mendojnë se kanë të drejtë t’i bëjnë të tjerët të mendojnë se si të jetojnë dhe sillen. ata janë hipokritë të vërtetë që nuk mund t’u besohet në asnjë rast, sepse nuk i vërejnë të metat e tyre.

Ata flasin me zë të lartë për besnikërinë dhe përkushtimin, dhe lehtë mashtrojnë dhe gënjejnë. Ata pëlqejnë të gjykojnë të tjerët, t’i etiketojnë, të kurdisin dënime, por e konsiderojnë veten të pagabueshëm. Nëse njihni dikë të tillë, dijeni se ai nuk mund të jetë miku juaj, jo ai i vërtetë që mund t’i besoni vërtet.