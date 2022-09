Kujdes! Këto shenja të Horoskopit jua “nxinë jetë” kur ndaheni

Është shkruar shumë për sjelljen e secilës shenjë në një lidhje. Por si reagon ai pas ndarjes? Cilat shenja, sipas karakteristikave të tyre më unike, mund t’i bëjnë ish-et më makth, duke e bërë edhe më të vështirë përvojën tashmë të dhimbshme të ndarjes?

Demi

Nëse provokoni një Dem, qetësia e tyre mund t’i lërë shpejt vendin zemërimit dhe agresionit. Një ndarje mund të jetë edhe një sfidë për të, të cilën në fillim mund ta përballojë me gjakftohtësi alarmante. Por problemi është se është e vështirë për këdo që të parashikojë se si do të evoluojë sjellja e tij. Mund të ndodhë, për shembull, që reagimi fillestar Zen papritmas ua lë vendin fjalëve dhe veprimeve irracionale. Ose pas një takimi me të që menduat se shkoi mirë, pason një email helmues. Derisa Demi të hyjë në një lidhje të re, ose të paktën të gjejë ngushëllim në shoqërinë e një miku të mirë, përgatituni për ulje-ngritje emocionale. Bëhu i fortë!

Luani

Dakord, kur është në një lidhje rrezaton energji pozitive. Por që pas ndarjes mund të zëvendësohet nga një forcë e errët. Më pas mund ta kapni ish-in tuaj duke ju spiunuar ndërsa jeni duke bërë paketimin e banesës së tij, duke telefonuar nënën tuaj dhe duke qarë për ndarjen tuaj, apo edhe duke trotuar miqtë tuaj, duke u përpjekur të zbuloni atë që u keni besuar atyre për marrëdhënien. Ai mund të kërkojë çdo mënyrë për t’ju manipuluar dhe për t’ju kthyer tek ai. Këshilla jonë? Herën tjetër që ai ju dërgon një buzëqeshje të trishtuar në celularin tuaj, gjëja më e mirë për të bërë, në vend që të përgjigjeni, është të bllokoni numrin e tij.

Virgjëresha

I organizuar, i vëmendshëm, ndërsa ishit bashkë ai dinte saktësisht se çfarë të bënte dhe çfarë të thoshte për t’ju bërë të ndiheni sikur keni gjetur gjysmën tjetër. Pas ndarjes, ai gjithashtu e di saktësisht se çfarë të bëjë dhe të thotë që të fillojë të ziejë nga zemërimi. Është një bekim dhe një mallkim të përjetosh një marrëdhënie me një Virgjëreshë, e cila di të dallojë pikat e ndjeshme të partnerit të tij. Kujdes: Ai do t’ju mashtrojë se ka nevojë për mbështetjen tuaj emocionale, por nëse dorëzoheni, ai do t’ju injorojë haptazi. Edhe nëse një ditë ai zhduket plotësisht, duke lënë përshtypjen se ka vazhduar me jetën e tij, mos u habitni nëse ai ju godet përsëri në ditëlindjen tuaj me një mesazh mall.

Ujori

Pavarësia dhe vetë-mjaftueshmëria e tij mund të dështojnë pas ndarjes. Ai është i aftë të zhduket plotësisht, duke shmangur çdo komunikim dhe duke ju lënë pyetje pa përgjigje. Në apelet e tipit “duhet të flasim”, ai do të përgjigjet me indiferencë tronditëse, duke e bërë edhe më të vetmuar dhe më të dhimbshme përvojën e ndarjes. Deri në atë pikë sa mund t’ju mungojnë ish-et e tjerë, ata që ju thërrisnin të dehur në orën dy të mëngjesit duke ju lutur që të mblidheni përsëri. Edhe në historitë super emocionuese në Instagram që filloni të ngarkoni, Ujori është i aftë të mbajë një heshtje peshku. Lajmi i mirë; Zhdukja e tij mund të bëhet alibi perfekte për ju për të mbajtur përgjithmonë koleksionin e tij të rekordeve, të cilat ai kurrë nuk u ndal në shtëpinë tuaj për t’i mbledhur.